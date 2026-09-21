Po bolečem derbiju popoln razpad? Z avtobusom Reala se je vrnil le en nogometaš

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Real Madrid je v nedeljskem madridskem derbiju doživel boleč poraz. Atletico Madrid je na stadionu Metropolitano slavil z 2:1, po tekmi pa je bilo v vrstah kraljevega kluba čutiti precej nezadovoljstva.

Jose Mourinho FOTO: Profimedia

Madridčani so bili po zadnjem sodnikovem žvižgu prepričani, da so jih nekatere odločitve sodniške ekipe oškodovale, zato je bilo med igralci in strokovnim štabom veliko frustracij. Pozornost javnosti pa je kmalu pritegnilo tudi dogajanje po koncu obračuna.

Dumfries ostal sam na klubskem avtobusu

Ko je Realov avtobus zapuščal stadion Atletica, je v njem sedel le en nogometaš prve ekipe, nizozemski reprezentant Denzel Dumfries.

Preostali igralci Reala so se odločili, da se domov vrnejo vsak po svoje, zato je Dumfries ostal praktično edini potnik na avtobusu, namenjenem prevozu moštva.

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Ker je bil derbi odigran v Madridu, so imeli nogometaši možnost organizirati lasten prevoz, vendar je prizor skoraj praznega klubskega avtobusa po porazu proti največjemu mestnemu tekmecu vseeno vzbudil precej zanimanja v španskih medijih.

Nova neprijetna noč za kraljevi klub

Stadion Metropolitano že vrsto let velja za eno najzahtevnejših gostovanj za Real Madrid in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Atletico je izkoristil prednost domačega igrišča, prišel do pomembne zmage z 2:1, Real pa je ostal praznih rok.

K porazu se je pridružilo še veliko nezadovoljstva zaradi sojenja, piko na i razburkanemu večeru pa je dodal nenavaden prizor po tekmi: med potniki na klubskem avtobusu je bil od nogometašev le Denzel Dumfries.