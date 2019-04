Po De Jongu kmalu še De Ligt: Barcelona polni Ajaxovo blagajno

De Ligt si je ceno še dodatno dvignil s predstavama na četrtfinalnih tekmah Lige prvakov proti Juventusu, ki mu je v torek zabil tudi enega najpomembnejših golov v karieri za potrditev zmage (2:1). Nizozemci so daleč najprijetnejše presenečenje letošnjih izločilnih bojev in zdaj čakajo na zmagovalca iz para Manchester City-Tottenham .

Po poročanju ESPN FC je dogovor za prestop Matthijsa de Ligta iz Ajaxa v Barcelono tik pred sklenitvijo, Katalonci so bojda povsem prepričani, da so storili dovolj za prihod branilca, ki ga zaradi predstav v Amsterdamu in v dresu nizozemske izbrane vrste lovijo vsi največji klubi. V zadnjem času se je omenjalo predvsem Juventus in Bayern , a naj bi si šele 19-letni nogometaš močno želel ravno na Camp Nou.

De Jong: Težje je bilo v Madridu

"Lahko osvojimo naslov? No, zdaj smo v polfinalu. In v prejšnjih krogih smo izločili dva favorita. Naslednji tekmi bosta zelo težki, a takšne so bile tudi te. Kdo ve?"je po napredovanju dejal De Ligt, medtem ko je Frenkie de Jong ocenil, da je imel na povratni tekmi Ajax več težav z madridskim Realom kot v torek z Juventusom.

"Ne vem, če je bila to naša življenjska tekma, a bila je navdušujoča. Menim pa, da je bilo težje v Madridu, saj so imeli tam oni prednost," je po preobratu, na prvi tekmi je Ajax z Juventusom remiziral z 1:1, dejal De Jong.

Odškodnina vsaj 75 milijonov evrov

Branilca De Ligta sicer zastopa kontroverzni Italijan Mino Raiola, ki naj bi z Ajaxom zahteval odškodnino v višini 75 milijonov evrov, kolikor je Barcelona nedavno plačala za Nizozemčevega klubskega in reprezentančnega soigralca De Jonga.

Barcelona za poletje pripravlja občutno prevetritev igralskega kadra, Katalonci naj bi lovili tudi novega srednjega napadalca in levega bočnega branilca. S prodajami bi lahko po zadnjih grobih ocenah zaslužili okoli več sto milijonov evrov, pod vprašajem pa so prihodnosti Samuela Umtitija, Jeisona Murilla, Philippeja Coutinhain še nekaterih.