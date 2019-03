Po dolgem času spet štirje angleški klubi v četrtfinalu Lige prvakov

V nogometni Ligi prvakov bodo prvič po letu 2009 v četrtfinalu zaigrali kar štirje angleški klubi. Manchester City, Manchester United, Liverpool in Tottenham so s prebojem med osem najboljših potrdili, da so klubi na Otoku spet v vzponu, tudi zato, ker so v zadnjih letih tisti največji vlagali astronomske zneske za zveneče okrepitve.