Havertz s prvencem v Ligi prvakov odločil finale: Ne vem, kaj bi rekel

Londonski Chelsea je po letu 2012 vnovič zasedel evropski prestol, potem ko je v finalnem obračunu v Portu ugnal Manchester City (1:0). Modri so slavili po zaslugi zadetka nemškega napadalnega vezista Kaija Havertza, ki je težavno prvo sezono v Londonu sklenil naravnost sanjsko.

"Res ne vem, kaj bi rekel. Neverjeten občutek, zaslužili smo si to, zdaj pa bomo proslavili,"je v prvih izjavah na zelenici povedal Kai Havertz, ki je bil pred začetkom sezone del paketa zvezdniških (in pregrešno dragih) okrepitev londonskega moštva. Pogosto je bil na udaru kritik, a nato dosegel ključen gol v najpomembnejšem trenutku sezone, velikem finalu Lige prvakov. V najelitnejšem evropskem tekmovanju je dosegel celo svoj prvi zadetek v karieri.

"Dolgo časa sem čakal, zdaj mi je uspelo in želim se le zahvaliti moji družini, mojim staršem, mojemu bratu, moji sestri, moji babici, mojemu dekletu. Vsi so tu na stadionu. Ne vem, kaj bi rekel. 15 let sem delal za ta trenutek, ki je zdaj končno napočil,"je dodal nekdanji član Bayerja iz Leverkusna, ki ga je nato s pohvalami zasul tudi kapetan Cesar Azpilicueta. "To si zasluži, veste. Naporna sezona, a poglejte ‒ ta tip ima fantastično miselnost. Superzvezdnik bo! Kot nor je tekel in to je ta moštvena igra! Zato si to zasluži!"je kar vrelo iz Španca, ki je s kapetanskim trakom na roki proslavljal veliki uspeh.

Tuchel (na fotografiji) poljublja pokal ob začetku svečane podelitve priznanj v Portu.

Tuchel: Želeli smo biti kamenček v njihovem čevlju

Kot simbol uspeha Chelseaja bo sicer za večno vpisan tudi trener Thomas Tuchel, ki je sredi sezone prevzel vodenje članskega moštva iz rok Franka Lampardain z varovanci spisal izjemno zgodbo. Chelsea je na poti do velikega finala izločil tudi "nadomestnega" domačina Porto in oba madridska velikana, najprej Atletico z Janom Oblakomin nato še Real, ki je lovil rekordni 14. naslov.

"Da lahko to delim z vsemi je nekaj neverjetnega. Uspelo nam je. Vau. Ne vem, kaj sploh čutim," je za BT Sport povedal Tuchel, lani poraženi finalist s Paris Saint-Germainom, ki ga je moral sredi pravkar končane sezone zapustiti. A si je hitro našel novo službo v zahodnem Londonu, kjer je zaenkrat neverjetno uspešen. "Tako sem bil hvaležen, da sem še drugič prišel v finale. Počutil sem se drugače ... Kot da sem nekako čutil, da se bliža. Igralci so bili odločeni, da dobijo to tekmo. Želeli smo biti kamenček v njihovem čevlju. Vse smo vzpodbujali, da naredijo korak naprej in so bolj pogumni ter ustvarjajo nevarne protinapade. Bila je telesno naporna tekma, v kateri smo morali pomagati drug drugemu,"je dodal Tuchel. Guardiola: Upajmo, da bomo v prihodnje spet tukaj

Strateg Cityja Josep Guardiola, ki je sezono na klopi sinje modrih sklenil brez zgodovinskega evropskega naslova, a z novo zmago v državnem prvenstvu in tudi ligaškim pokalom, je dejal, da je kljub porazu v velikem finalu za njegovim moštvom "izjemna sezona". To je bil za ekipo iz Manchestra sicer že tretji zaporedni poraz proti Chelseaju v vseh tekmovanjih. "Za nas je bila to izjemna sezona. Tekma je bila izenačena. Imeli smo priložnosti. V drugem polčasu smo bili briljantni, bili smo pogumni, a nam ni uspelo izkoristiti priložnosti, saj so bili oni tako čvrsti,"je za BT Sportdejal Guardiola."Igralci so bili izjemni. Morda se nekega dne spet vrnemo! Izbira začetne enajsterice? Storil sem tisto, kar sem mislil, da je najbolje. (Kevin De Bruyne) se je poškodoval, a to se v tem tekmovanju in na teh tekmah dogaja. Potrebovali smo vse. Naša ambicija je zdaj počivati, a nato tudi, da se pripravimo za naslednjo sezono. To je bilo prvič, da smo prišli do sem. Upajmo, da bomo v prihodnje spet tukaj."