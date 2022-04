Po izpadu iz Lige prvakov Nagelsmannu grozili s smrtjo

"Vem, da bom deležen kritik z vseh strani, to je normalno in to lahko sprejmem. Toda 450 groženj s smrtjo na Instagramu, to pa ni več normalno. Če me ljudje želijo ubiti, je eno, toda napadajo še mojo mamo, ki je nogomet sploh ne zanima," je dejal Julian Nagelsmann pred nedeljsko prvenstveno tekmo v Bielefeldu. Bayern je izpadel v četrtfinalu Lige prvakov proti španskemu Villarrealu. Na prvi tekmi v Španiji je bilo 1:0 za gostitelje, na povratni na münchenski Allianz Areni pa 1:1, rumena podmornica je napredovala v polfinale z izidom 2:1.

Trener poudarja, da lahko prenese kritike, a grožnje s smrtjo so nekaj drugega: "Dobim jih po vsaki tekmi, a vse izbrišem. Ljudje lahko pišejo, kar hočejo, a morda bi morali razmisliti o tem, kar pišejo. Takoj ko ugasnejo televizor, ljudje pozabijo na spodobnost. In ob tem mislijo, da imajo prav, to je najhuje. To je res nekaj čudnega." Kljub grožnji je trener dejal, da klub ne bo povečal varnosti. "Nočem nikogar provocirati, do zdaj ni bilo nikogar pred mojimi vrati," je njegovo izjavo prenesla španska Marca.

"Vsak dan se pogovarjam z Marcom Neppejem in Brazzom (Hasan Salihamidžić). V sredo zjutraj sem si ponovno ogledal tekmo in izrezal nekaj prizorov. Včeraj sem imel zelo dolg pogovor z Oliverjem Kahnom o ekipi in o tem, ali naj pripeljemo kakšnega novega igralca," je povedal trener, ki je na dobri poti, da osvoji nemško prvenstvo.

Nagelsmann je drugi član Bayerna, ki so mu ta teden grozili po izpadu v Ligi prvakov proti rumeni podmornici, klubu s precej nižjim proračunom. V sredo in četrtek sta bila groženj deležna tudi žena in sin športnega direktorja Hasana Salihamidžića, ki sta pokazala posnetke sporočil z Instagrama.