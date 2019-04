Po Mourinhovem mnenju bo Porto v LP zadnja postaja za Liverpool

V prvem dvoboju četrtfinala Lige prvakov se bosta pomerila Liverpool in Porto (prenos na Kanalu A in VOYO 9. aprila ob 20.40). Angleško moštvo je v vlogi favorita, a po besedah trenerja Joseja Mourinha ima portugalska zasedba lepe možnosti za presenečenje in napredovanje v polfinale.

Jose Mourinho FOTO: AP

Na stadionu Anfield se bosta Liverpool in Porto pomerila na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov, povratni dvoboj bo nato na Dragauu. Redsi so velik favorit tudi na stavnicah, zanimivo pa je, da sta se moštvi pomerili v izločilnih bojih Lige prvakov že v minuli sezoni. Eno stopničko prej, v osmini finala, kjer so Redsi gladko napredovali.

Ne zamudite prenosa tekme četrtfinala Lige prvakov med Liverpoolom in Portom v torek, 9. aprila, na Kanalu A in VOYO ob 20.40.

Takrat je bila prva tekma v Portu in angleški nogometaši so si že na uvodu priigrali visoko zmago (0:5), na povratni tekmi v Liverpoolu golov ni bilo (0:0). Takrat je Sadio Mane dosegel "hat- trick," po en gol sta dodala še Mo Salah in Roberto Firmino.