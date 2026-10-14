Šeškovi tonejo vse nižje, celo nogometaši dvomijo v trenerja?

"Zelo slabo. Zelo slabo. Zelo se moram nadzirati," se je po porazu v Madridu (0:2) skušal umiriti Lisandro Martinez, vendar mu to ni uspelo najbolj. "To je odsev našega kluba. Lani nam je uspela fantastična sezona, zato smo od vodstva kluba pričakovali več. Potrebujemo več nogometašev, da bi bili konkurenčni. Številne ekipe so pripeljale veliko nogometašev, tudi Atletico ima širok kader in si je zaslužil zmagati," je nadaljeval Argentinec, ki ni mogel skriti svojega razočaranja.

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Na vprašanje, ali je poleti pričakoval več vlaganja v ekipo, je odvrnil: "100-odstotno. Pričakoval sem več od tehničnega direktorja. Moramo pa biti iskreni, da moramo tudi mi, nogometaši, dati več." V prejšnji sezoni je Manchester United zasedel tretje mesto v Premier League in se vrnil v Ligo prvakov. Navijači so verjeli, da je Michael Carrick na mestu trenerja postavil temelje za uspešno prihodnost. Po le nekaj mesecih nove sezone pa je vse obrnjeno na glavo. Martinez je posredno dal vedeti, da Carrick počasi izgublja tudi garderobo. "Opravlja svoje najboljše delo, ampak vsaka sezona je drugačna. Ne smeš ponavljati stvari, ker ekipe vedo, kako igraš. Če stvari ne spreminjaš, imaš v naslednji sezoni težave."

Statistika Atletico Madrid - Manchester United FOTO: Sofascore.com

Carrick očitkov ni želel komentirati

In United jih ima letos toliko, da številni Carricka že vidijo na izhodnih vratih Old Trafforda. Svoj čas eden najboljših angleških vezistov je sicer izpostavil, da bi lahko obračun na Wandi Metropolitano šel tudi v drugo smer, saj da so imeli njegovi varovanci kar nekaj lepih priložnosti. Temu sicer ne gre oporekati, a bi lahko isto rekli tudi za Atletico Madrid.