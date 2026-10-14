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Šeškovi tonejo vse nižje, celo nogometaši dvomijo v trenerja?

Madrid , 14. 10. 2026 08.00 pred 40 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Michael Carrick

Devet tekem, dve zmagi. To je izkupiček katastrofalnega uvoda v novo sezono za nogometaše Manchester Uniteda, ki so na gostovanju pri Atletico Madridu doživeli že četrti poraz. Po tekmi je izkušeni Lisandro Martinez brez dlake na jeziku udaril po vodstvu kluba, posredno pa se je obregnil tudi ob trenerja Michaela Carricka. Številni verjamejo, da so angleškemu trenerju na Old Traffordu šteti dnevi ...

"Zelo slabo. Zelo slabo. Zelo se moram nadzirati," se je po porazu v Madridu (0:2) skušal umiriti Lisandro Martinez, vendar mu to ni uspelo najbolj.

"To je odsev našega kluba. Lani nam je uspela fantastična sezona, zato smo od vodstva kluba pričakovali več. Potrebujemo več nogometašev, da bi bili konkurenčni. Številne ekipe so pripeljale veliko nogometašev, tudi Atletico ima širok kader in si je zaslužil zmagati," je nadaljeval Argentinec, ki ni mogel skriti svojega razočaranja.

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Na vprašanje, ali je poleti pričakoval več vlaganja v ekipo, je odvrnil: "100-odstotno. Pričakoval sem več od tehničnega direktorja. Moramo pa biti iskreni, da moramo tudi mi, nogometaši, dati več."

V prejšnji sezoni je Manchester United zasedel tretje mesto v Premier League in se vrnil v Ligo prvakov. Navijači so verjeli, da je Michael Carrick na mestu trenerja postavil temelje za uspešno prihodnost. Po le nekaj mesecih nove sezone pa je vse obrnjeno na glavo.

Martinez je posredno dal vedeti, da Carrick počasi izgublja tudi garderobo. "Opravlja svoje najboljše delo, ampak vsaka sezona je drugačna. Ne smeš ponavljati stvari, ker ekipe vedo, kako igraš. Če stvari ne spreminjaš, imaš v naslednji sezoni težave."

Statistika Atletico Madrid - Manchester United
Statistika Atletico Madrid - Manchester United
FOTO: Sofascore.com

Carrick očitkov ni želel komentirati

In United jih ima letos toliko, da številni Carricka že vidijo na izhodnih vratih Old Trafforda. Svoj čas eden najboljših angleških vezistov je sicer izpostavil, da bi lahko obračun na Wandi Metropolitano šel tudi v drugo smer, saj da so imeli njegovi varovanci kar nekaj lepih priložnosti. Temu sicer ne gre oporekati, a bi lahko isto rekli tudi za Atletico Madrid.

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"Atletico je vselej zahteven nasprotnik. Uvod v tekmo nas je postavil v še težji položaj. Potem pa smo rasli skozi tekmo. Imeli smo priložnosti, da bi se tekma drugače končala."

Na vprašanje, kako komentira Martinezove očitke, je bil politično korekten: "Po takšni tekmi lahko hitro postane čustveno. Nisem slišal njegovih komentarjev, zato jih ne bi rad komentiral."

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El Sloveninho
14. 10. 2026 08.32
Sesko, daj se preseli v Dortmund, tam rabijo dobrega napadalca, tukaj nimas te podpore ki jo potrebujes. Manchester ze leta in leta tone, in kot navijacu mi je hudo gledati kako se matrajo.
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