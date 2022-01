Po porazu v mestnem dvoboju s 'palčkom': Spet se moramo 'prešteti'

Real Madrid je zadnji poraz v vseh tekmovanjih doživel 3. oktobra v španskem prvenstvu proti Espanyolu. Od tedaj je ob petnajstih nastopih zabeležil trinajst zmag in dva neodločena izida. Neporažen je bil vse do mestnega dvoboja z Getafejem, ki je po desetih letih le ugnal velikega tekmeca iz Madrida. V taboru galaktikov so si edini, da so pokazali veliko premalo ...

V prvem nastopu v letu 2022 je moštvo na gostovanju pri mestnem tekmecu Getafeju prikazalo bledo igro in Sevilli, ki se bo naknadno pomerila s Cadizom, ponudilo priložnost, da se približa na pet točk. Domači, ki so Real Madrid nazadnje premagali pred desetimi leti, so edini zadetek dosegli v 9. minuti, ko je Enes Unal izkoristil hudo napako Ederja Militaa.

Izbranci trenerja Carla Ancalottija so imeli dve zreli priložnosti za zadetek: Luka Modrić je v prvem polčasu zadel prečnik, Casemirov strel v nadaljevanju pa je ukrotil vratar David Soria. "Pokazali smo veliko premalo," je sprva ustrelil Brazilec Casemiro v izjavi za madridski AS in nadaljeval. "Vedeli smo, da bo tekma težka in zapletena. Po krajšem premoru v tem prazničnem obdobju je običajno tako. Ko zmagujemo – in v preteklem obdobju smo zmagovali serijsko – to počnemo kot ekipa. Povsem enako je, ko izgubljaš. Na mestnem derbiju smo izgubili kot ekipa. A treba si je naliti čistega vina in reči, da smo gol dobili zaradi napake igralca, ki je bil v zadnjem obdobju ves čas med našimi najboljšimi možmi na igrišču," je bil brez dlake na jeziku brazilski vezist. "Medtem ko smo bili pred novim letom v odličnem položaju, pa se moramo po tem porazu malo zamisliti in spet prešteti. To ni nič tragičnega, a opozorilo je treba vzeti resno." Podobno razmišlja tudi izkušeni strateg galaktikov, Carlo Ancelotti, ki v svojem drugem mandatu na klopi Reala lovi svoj prvi naslov španskega prvaka.

V večini "resnih" lig (Italija, Nemčija, Francija in Anglija) se je že posladkal z naslovom prvaka, v Španiji na to še čaka. Po končanem nizu petnajstih tekem brez poraza Italijan ni bil preveč jezen in razočaran, a je tudi on vsaj malce zaskrbljen. "Po tem porazu nas ne sme zajeti panika. Ni razloga za to. Še naprej smo na vrhu in v prihodnost gledamo z optimizmom," je za AS najprej zatrdil Ancelotti.

"Dobro smo se odzvali po prejetem golu. Izenačenje je viselo v zraku, nato pa smo po naletu malo izgubili kompas in se prepustili igri, ki jo je želel tekmec. Uspavali so nas in nismo imeli pravih idej. Grešili smo pri podajah, izgubljali dvoboje. Ne bi rad izgubljal besede, o vsem skupaj lahko rečemo le, da smo si vzeli dodaten dan odmora med novoletnimi prazniki," je bil za konec slikovit 62-letni Italijan. "Nismo bili ekipa, tako kot pred prazniki. Nismo si zaslužili zmage, toda tudi izgubiti nam ne bi bilo treba. Na treningu je bilo vse, kot je treba, in nisem bil v skrbeh. Na igrišču pa je bilo, kot bi pritekla neka druga ekipa, in za vse to smo bili kaznovani s porazom, ki je morda prišel še v pravem trenutku." Belgijski vratar Thibaut Courtois je že vso sezono med najzanesljivejšimi možmi v četi Carla Anclottija. "Nihče še ni bil prvak sredi novoletnih praznikov. Ta poraz nam je lahko v veliko opozorilo, da se pokali delijo enkrat maja. Daleč je še, a moramo se zavedati, da nismo še ničesar naredili, in ta spodrsljaj nam mora dodatno odpreti oči," sporoča visokorasli Belgijec.