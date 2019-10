Noro: Realu naklonjenega novinarja prestrašila 'čarovnica'

Domači remi madridskega Reala z belgijsko ekipo Club Brugge (2:2) je v torek zvečer razočaral navijače "belega baleta", česar pa ne moremo trditi za nasprotnike ekipe Zinedina Zidana, ki so prišli na svoj račun.

Oddaja El Chiringuito televizije Megaje v Španiji med najbolj gledanimi, saj pogovori v studiu velikokrat presežejo meje dobrega okusa, a dobro obveščeni gostje nemalokrat poskrbijo tudi za ekskluzivne informacije iz zakulisja največjih španskih klubov Real Madrida in Barcelone. Po torkovem spodrsljaju "kraljevega kluba" na domači tekmi Lige prvakov z belgijskim Club Bruggejem so veliko bolj uživali Katalonci in ostali nasprotniki Reala, med katerimi je v studiu vedno med najglasnejšimi Cristobal Soria, nekdanji delegat Seville. TEKMA Kot je to že v navadi, se je ostro lotil svojega največjega nasprotnika, novinarja madridskega športnega dnevnika AS in velikega navijača Reala Tomasa Roncera. Ta je še poskušal predstaviti razloge za drugi zaporedni spodrsljaj v novi evropski sezoni, ko ga je izza hrbta, oblečen v čarovnico, presenetil Soria. Kostum čarovnice ni naključje, Bruggeju v španščini rečejo Brujas, kar je tudi španska beseda za čarovnice. Presenečenje za Tomasa Roncera v oddaji El Chiringuito:

Kritike Hazarda vedno ostrejše, strah pred Ligo Evropa vedno večji

"Noč čarovnic! Če hočeš kaj povedati Uefi, mi povej, jim bom povedal jaz! Ole! Kakšna velika noč! Živela Belgija!"je vpil Soria, ki je nato hitro zapustil prizorišče. Roncerova analiza težav Reala, potem ko ga je z madridskimi mediji po nekaj dobrih rezultatih v domačem prvenstvu že koval v zvezde, je sledila tudi v njegovem javljanju za dnevnik AS. "Še vedno se kopam v znoju. Mato moja, kakšno trpljenje!" je bil nezadovoljen Roncero. "Ob pomanjkanju nogometa moramo pokazati vsaj vero in pogum. Tej ekipi Madrida manjka veliko nogometa. Hvala bogu je ekipa pokazala pogum, ima dva 'čistokrvna' igralca, to sta Sergio Ramos in Casemiro. To ni naključje, gre za izjemno pomembna igralca s težo v ekipi in imata vodstvene sposobnosti. Onadva sta poskrbela za izenačenje, če ne bi bilo tistega gola (Casemira za 2:2, op. a.) z glavo, bi bili pred tragedijo, ki bi Madrid lahko poslala celo v Ligo Evropa,"je prepričan.

Gol Casemira (na fotografiji v belem dresu) je v drugem polčasu Real rešil pred veliko blamažo. FOTO: AP