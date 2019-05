Pochettino optimističen pred finalom: Harry Kane je naš Leo Messi

Ne VAR ne sreča

Šestinštiridesetletni trener Spursov se zaveda, da je bila pot do madridskega finala dolga in posuta s trnjem, a je bil izjemni podvig proti amsterdamskemu Ajaxu toliko večja nagrada za vsa odrekanja v zadnjih letih. "Prav na smeh mi gre, ko prebiram razne komentarje o tem, da je Tottenham prišel do finala zgolj po naključju. Niti VAR niti sreča, temveč kakovost in popolna predanost delu sta ključna razloga za našo izjemno pot do Madrida. Na tej poti smo bili, jasno, deležni tudi kakšnega 'poljuba' sreče, a povejte mi za eno vrhunsko moštvo, ki ga na poti do vidnejšega dosežka ni bilo deležno," je uvodoma dejal nekdanji nogometaš Espanyola, ki se mu v zadnjih dneh zagotovo smeji tudi zaradi dejstva, da mnogi prav v njemu vidijo enega od glavnih razlogov za preporod londonske zasedbe. "Smo tu, kjer smo. Nenehno smo izzivali srečo in jo naposled tudi izzvali do te mere, da smo si zaslužili preboj v veliki finale. Ko se samo spomnim zmag na povratnih tekmah proti Manchester Cityju in Ajaxu, mi postane toplo pri srcu. Vse smo si zaslužili s poštenim bojem do zadnjih atomov moči. In kar je še pomembneje za poudariti, brez kapetana Harryja Kanea v na odločilnih četrtfinalnih in polfinalnih tekmah," je poudaril Pochettino, ki je prav Kaneovo odsotnost označil za dokončno potrditev neverjetne psihološke čvrstosti celotnega moštva.



Kane kot Messi

"Za tiste, ki me morda ne razumejo najbolje, bom vnovič poudaril, da je za naše moštvo Harry Kane tako pomemben kot Lionel Messi za Barcelono. Predstavljajte si, da bi morala Barca v izločilnih bojih igrati brez Messija ... To je težko predstavljivo, mar ne? No, nekaj podobnega se je zgodilo nam s poškodbo Kanea, ase nismo predali. Fantje so verjeli v uspeh, zato smo danes v finalu Lige prvakov in zato sem najbolj ponosen trener na svetu," je slikovito primerjavo med zvezdnikoma svetovnega nogometa podal Mauricio Pochettino, ki verjame, da bomo v soboto spremljali vrhunsko nogometno predstavo.



"Prepričan sem, da bodo prišli ljubitelji nogometa na stadionu, in tudi tisti, ki jo bodo gledali prek televizijskih zaslonov, na svoj račun. Kajti, v finalu se bosta srečali moštvi, ki gojita za oko všečen nogomet. Poln ritma, dvobojev na sredini igrišča z izraženo kakovostjo nogometašev v konici napada. Tisto moštvo, ki bo znalo nadzorovati svoja čustva skozi vso tekmo, bo na koncu osvojilo lovoriko," je zaključil strateg Tottenhama.