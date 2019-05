Pochettino na novinarski konferenci poziral kot maneken

Tottenham in Liverpool sta ostala v boju za lovoriko Lige prvakov. Spursi so prijetno presenečenje te sezone, pot do Madrida pa je bila dolga in naporna. "Pot v finale je bila neverjetna. Osredotočenost, koncentracija, užitek je voditi to skupino fantov. Ponosen sem na njih in pripravljeni smo, sobota je dan, ko moramo biti pripravljeni tekmovati in uživati,"je dejal trener Mauricio Pochettino na novinarski konferenci pred odločilno tekmo.

"Pokazati moramo moštveni duh. Energija vseh igralcev, tudi tistih na klopi bo odločilna. Kdo bo igral, ne vem, bo pa težka odločitev, vendar je to del mojega posla. Igrati moramo svobodno, tako kot otroci, ki so svobodni, ne razmišljati o milijardi ljudi, ki te gledajo. Pomagati drug drugemu, dobra komunikacija, vse to bo ključ do uspeha. Uspeh proti Man Cityju in Ajaxu je prišel zaradi nians in nismo najboljši na svetu, ker smo zmagali, pa tudi ne najslabši, če bi izgubili. Gre za majhne detalje in pokazali smo, da če verjameš in trdo delaš, pride uspeh,"je svojo filozofijo razkril argentinski trener.

"Spoštujemo našega tekmeca, Liverpool je veliko moštvo, skupaj z Man Cityjem so najboljši v Angliji. Čestitke gredo Jürgenu Kloppu, imajo super moštvo in so velik klub,"je o tekmecu dejal trener Spursov.

