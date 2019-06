Mož, ki je dokazal, da ni večni poraženec, je prišel na okus: 'Rezervirali smo karto za Carigrad'

Nemški strokovnjak na klopi Liverpoola Jürgen Klopp je v (pravljičnem) sedmem poskusu le prekinil urok izgubljenih final v svoji trenerski karieri. Nemec je bil po zmagi v finalu Lige prvakov proti angleškim tekmecem iz Londona (2:0) raznežen in zelo ponosen hkrati. "To je zmaga naše ekipe, ki je skozi sezoni rasla iz tekme v tekmo, vse do vrhunca v Madridu. Imam krasne fante, zasluge gredo zgolj njim."

Jürgen Klopp ni več večni poraženec final ... FOTO: AP

Brez posebnega čustvenega izbruha, s pregovorno nemško umirjenostjo, se je Jürgen Klopp lotil pogovora s sedmo silo na novinarski konferenci po dobljenem finalu proti Tottenhamu. "Za nami je čudno obdobje, ne pomnim, kdaj bi imel za pripravo ekipe na tekmo tri tedne časa. Ob tem smo imeli v finalu v Madridu povsem drugačne pogoje kot večino časa v pripravljalnem obdobju. Bilo je zelo vroče in težko je bilo igrati," je 51-letni Nemec odgovarjal prvemu radovednežu na uradni novinarski konferenci. "Zelo sem čustven. Moja družina ve, kaj sem prestajal v zadnjem času, kako močno sem si želel te lovorike. Uspelo nam je, a vse zasluge bi rad pripisal mojim krasnim fantom." Tekma ni ponujala spektakla, lepega dvoboja na oko, so opazili zahtevni novinarji v nabito polni kongresni dvorani stadiona Wanda Metropolitano. "Velika borba je za nami. Tekma, ki nas je povsem fizično in psihično izčrpala. Vsak od fantov je dodal svoje, na koncu se je moral potruditi tudi naš izvrstni vratar Alisson Becker, a tako pač je. V finalu moraš znati tudi trpeti, uspešno prestati zahtevno obdobje med tekmo in mi smo ga."





Jürgen Klopp na rokah svojih varovancev po osvojeni laskavi lovoriki. FOTO: AP

Naslednje leto je veliki finale v Carigradu, se je spomnil eden izmed zbranih novinarjev, ki prihaja z Otoka. Liverpoolje pred zmagoslavjem v Madridu nazadnje slavil prav v Carigradu "Vem, vem. In veste kaj? Vodilnim možem Uefe sem že dejal, naj nam rezervirajo mesto v finalu, saj prihajamo v Carigrad." Nemec se je hitro popravil in bil spet manj resen. "Dajte mi pet minut, da na kratko še enkrat podoživim razplet finala proti Tottenhamu, potem pa bomo že gledali proti naslednji sezoni in tudi finalu v Turčiji." Klopp je v sedmem poskusu le "osvojil" finale, se posladkal z najbolj eminentno evropsko in svetovno klubsko lovoriko, a nase v tem trenutku ne misli. "Še enkrat moram poudariti, da sem vesel zaradi mojih prekrasnih fantov. Veliko so žrtvovali in zaslužili so slavje."

Pochettino je predvsem ponosen ...



Mauricio Pochettino ne objokuje nobene odločitve pred in emd finalom. "Še nakrat bi postavil istih enajst." FOTO: AP

Argentinski strateg na klopi londonskegaTottenhama Mauricio Pochettino je izražal ponos in veselje, kako se je njegova ekipa predstavila v finalu proti otoškim tekmecem izLiverpoola. Argentinec je priznal, da je bila njegova ekipa malce pod vtisom velikega dogodka, a da je v finalu dala vse kar ima. "Škoda, da smo, bili že po nekaj sekundah v zaostanku." Pochettino je na začetku druženja s sedmo silo po boleče izgubljenem finalu Lige prvakov uporabil znano športno krilatico, da se "finale ne igra, pač pa zmaguje". Po njegovem mnenju jeTottenham igral dobro, bil na višini naloge in najmanj enakovreden nasprotnikLiverpoolu, ki je vendarle bolj izkušen v finalih. "Na takšnih tekmah odločajo malenkosti. Majhne stvari. Te so bile na strani redsov. Prejeti gol po nekaj sekundah in biti v rezultatskem zaostanku na tako pomembnem dvoboju, bi bilo za vsako ekipo, ne samo za Tottenham, težak zalogaj in zahtevna naloga v nadaljevanju tekme, toda mi smo odgovorili na pravi način. Ponosen sem na fante. Bili so pravi," je dejal 47-letni Argentinec, ki ne bi zamenjal strategije in tudi ne udarne enajsterice. Novinarji so napeljevali, če bi še enkrat v prvo postavo porinil Harryja Kanea.





Argentinec trdi, da je dal Tottenham v finalu vse kar je imel ... FOTO: Uefa