Pochettino: Tudi lani ni nihče verjel v nas, pa smo igrali v finalu LP

Na novem stadionu Spursov imenovanem "Tottenham Hotspur Stadium" bo v 2. krog gostoval münchenski Bayern, to je derbi skupine B v skupinskem delu Lige prvakov. Po porazih proti Leicesterju in Colchesterju v Premier League ter zgolj remiju proti Olympiacosu v Ligi prvakov, je Tottenham v prvenstvu nazadnje premagal Southampton in tako le dvignil razpoloženje pri navijačih. Na lestvici Premier League so Spursi sicer na šestem mestu, a po sedmih krogih zaostajajo za vodilnim Liverpoolom že kar 11 točk (Redsi so brez poraza na vrhu lestvice z 21 točkami), zmagali so le na dveh od zadnjih osmih tekem. Bayern je spoštovanja vreden tekmec, ki je na papirju sicer trenutno v boljši formi, zato tudi ni presenetljivo, da je v prednosti (43:31 v odstotkih za zmago Bavarcev).

Trener domače zasedbe Mauricio Pochettino ne bo mogel računati na Giovanija Lo Celsa in Ryana Sessegnona, Argentinec pa se ne obremenjuje preveč s preteklimi tekmami: "Moramo biti mirni in mentalno močni. Najpomembnejši stvari sta zaupanje in moštveni duh. Če analiziramo zadnjih štiri ali pet mesecev je jasno, da moramo napredovati in to nam lahko uspe le skozi nove ideje, potrebno pa je tudi nova motivacija pri igralcih, kar se tiče naše, trenerske strani. Zato je vsaka sezona nekaj posebnega in izziv, to poizkušamo vsakokrat na novo. Pregledamo, kako smo delali v prejšnji sezoni, v tej sezoni uporabljamo drugačen sistem in imamo dobro zasedbo."