Pochettino: Da ima Neymar vsega dovolj? Igral bo še vrsto let

"Neymar je pošten človek in igralec, ki hitro izrazi svoja čustva. Mislim, da z njegovo duševno močjo – glede na to, da se z nogometom ukvarja že od mladih nog in je bil vedno v središču pozornosti medijev – ne bo težav. Včasih se stvari vzamejo iz konteksta, ne dvomim, da uživa v nogometu, in prepričan sem, da bo igral še vrsto let. Jaz mu bom zagotovo nudil oporo in mu pomagal," je na novinarski konferenci pred petkovo prvenstveno tekmo proti Angersu dejal Mauricio Pochettino.