Pochettino in Klopp kritična do 'navitih' cen, ki navijače čakajo v Madridu

"Včeraj sem klical nek hotel v Madridu in poskušal rezervirati nekaj sob, ker ne vem, če bo moja družina tam, prijatelji, ljudje iz Argentine. A je bilo zelo težko," pravi nekdanji trener Espanyola in Southamptona . "Cene so nore. To ni nekaj običajnega, je pa običajno, da ljudje to priložnost izkoristijo za dobiček in trpim za obe strani navijačev, tako našo kot Liverpoolovo."

"Stoodstotno. Jasno je, da potovalne agencije in hoteli niso neumni. Morda bi se morala ta mesta še preden dobijo finale dogovoriti za neko ceno in reči, da tega zneska ne smejo preseči,"je razmišljal nemški strateg. "Slišal sem za sobo, ki ponavadi stane sto funtov (115,67 evra, op. a.), zdaj pa stane 2.700 funtov (3123 evrov, op. a.). To je preprosto noro. Močno simpatiziram,"je še dodal Klopp.

Čeferinova napoved se ne uresničuje

Londonski in liverpoolski navijači so pozvali h koncu "služenja z navijaško pripadnostjo", potem ko so močno poskočile tudi cene letalskih vozovnic, ki v nekaterih primerih stanejo že več kot 1700 evrov, hoteli, tudi v okolici španske prestolnice, pa želijo na noč po 1100 evrov in več.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferinje sicer v lanskem pogovoru za našo televizijo napovedal, da se bo s Kijevom končalo obdobje odiranja navijačev, saj da ponudba ukrajinske metropole ni dohajala povpraševanja in je to omogočilo nenadzorovano višanje cen. A zaenkrat se podobna zgodba obeta tudi v veliko bolje "opremljenem" Madridu, kjer bodo navijači Tottenhama in Liverpoola sicer lahko napolnili zgolj sektorja s po 16.613 sedišči, kjer bo najcenejša vstopnica stala 69 evrov, najdražja pa 593 evrov.

Skupna izjava navijačev: Uefa mora biti transparentna

"To je bila senzacionalna sezona Lige prvakov za Tottenham Hotspur in Liverpool, navijači obeh ekip pa se zdaj veselijo finala v Madridu 1. junija," sta v skupni izjavi zapisali skupni navijačev Spirit of Shankly in Tottenham Hotspur Supporters' Trust, ki sta pozvali k prenehanju izkoriščanja navijačev in razdelitev sedežev Uefe, ta bo tudi tokrat več vstopnic razdelila med partnerje kot med oba finalista, označili za "bedne".

"Veselje navijačev kratijo izkoriščevalski stroški potovanja, nastanitve in vstopnic. Če sploh dobijo vstopnice glede na bedno razdelitev Uefe. Cene letov v Madrid in okoliška mesta so šle v nebo za 840 odstotkov. Hotelske sobe stanejo več kot tisoč funtov na noč, pojavljajo pa se zgodbe o rezervacijah sob, ki jih odpovejo in preprodajo za močno napihnjene zneske. Vstopnice, ki stanejo prek 500 funtov (578,34 evra, op. a.), so pretirane. Uefa mora biti z obema kluboma transparentna glede tega, kako se postavljajo cene vstopnic in kako se jih deli,"so zapisali.

TOTLIV

"Za številne finale ni zgolj ena tekma. To je vrhunec popotovanja, ki za navijače traja vso sezono, v kateri so že zapravili na tisoče funtov za potovanja, na katerih so podpirali njihovo ekipo, prihod spektakla in vzdušja pa je ključni del igre, ki jo tako ceni televizija. Čas je, da se preneha služenje z navijaško pripadnostjo."

'Ne vem, kaj so imeli za zajtrk'

Klopp se je lotil tudi finala Lige Evropa v azerbajdžanskem Bakuju, kjer se bosta pomerila londonska tekmeca Arsenal in Chelsea. Glede na to, da z Londonom ni direktnih letalskih povezav, bi lahko v eno smer navijači iz britanske metropole potovali vsaj 14 ur.

"Mislim, da je z Madridom, ki je neverjetno drag, to je jasno, iti v Baku za finale Lige Evropa res smešno,"je bil jasen nekdanji trener Mainza 05 in Borussie Dortmund. "Mislim, da ti tipi, ki so sprejeli te odločitve ... Res ne vem, kaj so imeli za zajtrk, ko so to storili. Lani smo šli v Kijev, ki je prekrasno mesto, a ni bilo res verjetno, da bi bila vpletena ruska ekipa ali ekipa iz tistega dela sveta. Te odločitve morajo biti veliko bolj smiselne. Zdi se neodgovorno in ne vem, kako to počnejo, jaz pa močno simpatiziram z navijači."

CHEARS