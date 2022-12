Pochettino meni, da bi moral biti Guardiola odpuščen 7-krat ali 8-krat

Odhod iz Pariza očitno še vedno boli

Argentinski strokovnjak je na Parku princev vodil zvezdniško zasedbo, od katere so praktično vsi strokovnjaki pričakovali naslov evropskega prvaka. Maurizio Pochettino v enem letu na vroči klopi ni zadovoljil visokih kriterijev katarskih vlagateljev, zato se je moral posloviti od francoskega giganta. V teh dneh je beseda znova tekla o tem obdobju trenerske kariere 50-letnika iz Južne Amerike, ki pa meni, da bi si zaslužil nekaj več potrpljenja: "Če sem moral jaz zapustiti PSG, ker nisem osvojil lige prvakov, bi moral biti Josep Guardiola odpuščen vsaj 7-krat ali 8-krat." z njim bi se bržčas strinjal prenekateri poznavalec nogometa na Otoku, saj je pritisk na stratega sinjemodrih manjši, kot bi to morda pričakovali ob vsem denarju in kvaliteti, ki jo ima na voljo Katalonec. Morda pa bo že v tej sezoni utišal kritike, podobne Pochettinu. Manchester City se bo v osmini finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu pomeril z nemškim Leipzigom.