Pochettino po porazu z Ajaxom priznal: Storil sem nekaj napak

Trener Tottenhama Mauricio Pochettino se je po porazu v Londonu nekoliko posul s pepelom in priznal, da se je pri tokratnem izboru začetne enajsterice očitno malce uštel. "Nismo prikazali tiste količine energije, ki smo je sicer vajeni od tega moštva. Način, na katerega smo prejeli zadetek, je zelo boleč, saj smo se pri tej akciji Ajaxa zelo slabo odzvali," je odločilni trenutek v prvem polfinalnem obračunu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu pokomentiral argentinski strokovnjak na klopi Londončanov, ki glavni vzrok za poraz v britanski prestolnici vidi prav v pomanjkanju prave energije v uvodnih pol ure tekme, ko so gostje iz Amsterdama z raznovrstno igro le še enkrat več potrdili, zakaj so povsem zasluženo med štirimi najboljšimi nogometnimi kolektivi na stari celini.



"Šele z vstopom Mousse Sissokoja smo dvignili ritem v naši igri, začeli igrati podjetneje, z več energije in domišljije na sredini igrišča. V drugem polčasu smo jih prisilili, da se pomaknejo globoko na svojo polovico, a zmanjkal je zadetek. Igra iz drugega polčasa nam vliva upanje pred povratno tekmo, na kateri bomo storili vse, da se uvrstimo v finale," je optimistično nadaljeval Pochettino in zaključil: "Zavedamo se, da nas čaka hudičevo težkih 90 minut v Amsterdamu, toda videli smo, da sta moštvi precej izenačeni. V kolikor nam uspe vrniti nekatere nosilce igre na zelenico, bodo naše možnosti za uspeh toliko večje."