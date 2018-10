Pochettino pred spopadom s španskim prvakom: Barce ne bi treniral niti v snu

Argentinec Mauricio Pochettino je otoškim novinarjem na zadnji novinarski konferenci pred dvobojem s katalonskim ponosom veselo zatrjeval, da je to zanj posebna tekma, saj Barcelone ne "prenaša" še iz časov, ko je igral v Španiji. In to ne za kogarkoli. Pochettino je bil kar nekaj časa član Espanyola, mestnega rivala Barcelone. "Lahko si mislite, da je bila beseda Barcelona v času, ko sem nastopal za Espanyol, prepovedana. Sem navijač Espanyola, in to bom imel v glavi tudi med tekmo Lige prvakov, ko bomo z mojim Tottenhamom lovili vse tri točke. Da, zanima nas samo zmaga. Zame osebno bo to posebna tekma. Moj motiv je najvišji," je kipel od optimizma in želje po dokazovanju proti zagrizenemu tekmecu Pochettino in svojo izjavo, da ne mara ničesar, kar je povezano z blaugrano, okrepil z naslednjimi besedami.