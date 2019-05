Pochettino s šalo na račun Florentina Pereza razjezil galaktike

"Pred finalom bomo trenirali na Valdebebabasu, spali pa bomo v bližnjem hotelu. Vprašal sem Florentina Pereza, če bi lahko prespali v športnem centru, vendar me je odslovil, češ, da bom tam spal le, ko bom postal trener Reala," je dejal Pochettino. Očitno pa so njegovo šalo v Madridu vzeli precej resno.

V klubu so namreč podali izjavo, da so izjemno presenečeni nad izjavo Pochettina: "Real Madrid bi rad razjasnil, da so tovrstna namigovanja povsem napačna." Ob tem so poudarili, da so vedno brez težav stopili nasproti Uefinim željam, medtem ko sta tako Liverpool kot Tottenham zaprosila le za uporabo trening kapacitet. "Vse želje so bile povezane izključno z igrišči za trening in slačilnicami v Ciudad Real Madrid. Vsem smo tudi ustregli,"so zapisali pri kraljevem klubu in zaključili, da so bile na voljo tudi naše namestitve, vendar povpraševanja s strani klubov v tem primeru ni bilo.