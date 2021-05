Pochettino: Čas je za prvi Cityjev evropski poraz v sezoni

Man. City bo PSG gostil v torek. Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO s studijskim delom začne ob 20.30. Dan kasneje sledi še povratni dvoboj Chelseaja in Real Madrida v Londonu. Veliki finale, ki ga bo gostil Istanbul, boste lahko spremljali na POP TV (29. maja) od 20. ure naprej. Naša gosta bosta selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek in direktor reprezentanc pri NZS ter dolgoletni reprezentant Miran Pavlin.

Za stratega Parižanov Mauricia Pochettina pa je ob zmagi pomemben tudi podatek, da ni novih imen na seznamu poškodovanih. " Obeta se nam prava bitka na Etihadu. Mirno lahko rečem, da smo v Ligi prvakov v tej sezoni zelo prepričljivi na gostovanjih, kar nam vliva dodatno samozavest pred spopadom s Cityjem . Menim, da je čas za prvi Cityjev evropski poraz v sezoni, " je za L'Equipe sporočil Argentinec na klopi Parižanov, ki ne želi pogrevati prve tekme, ko so njegovi varovanci po zelo dobri predstavi v prvem delu v nadaljevanju tekmecem dovolili preobrat, Pochettina pa je bolj kot poraz (1:2) zmotila slaba, na trenutke zelo nepovezana in brezvoljna igra. " Recimo temu, da smo v drugem polčasu padli v 'črno luknjo', potem pa nismo našli poti ven. Zgodijo se takšna obdobja, škoda je le, da smo bili za svojo nedoslednost tako grobo kaznovani ," razmišlja Pochettino, ki ne pričakuje posebej drugačne tekme od tiste na Parku princev. " Ekipi sta napadalno usmerjeni. City se gotovo ne bo zaprl in čakal zgolj na naše napake ali protinapade. V svoji DNK nimajo obrambne naravnanosti, zato bo tudi v Manchestru odprta tekma ," je za L'Equipe prepričan Pochettino, ki se z udarno enajsterico za tekmo proti sinjemodrim, kot sam pravi, še ne ukvarja. Vsaj vedoželjnim novinarjem je še ni želel razodeti, gotovo pa jo že ima v glavi.

Finale pred finalom, kot so mnogi poimenovali polfinalni dvoboj lanskih finalistov iz Pariza in gostov iz Manchestra, ki so drugič v zgodovini v četverici, je na prvi tekmi več veselja prinesel Cityju (2:1). Ta je v drugem polčasu poskrbel za preobrat in lepo popotnico za povratni obračun. Obenem je angleška zasedba še naprej edina, ki v tej sezoni Lige prvakov ne pozna poraza – ima deset zmag in remi. "Čas je, da Cityju zadamo prvi poraz. Spoštujemo jih, a se jih seveda ne bojimo. So v prednosti, a njihova prednost ni takšna, da ne bi imeli možnosti. Smo ekipa, ki lahko na katerem koli igrišču zabije več golov. Zavedamo se, da bomo na Etihadu potrebovali najmanj dva," je za pariški L'Equipe razpredal Mbappe. Naveza Neymar-Mbappe bo v središču pozornosti na Otoku. Na prvi tekmi je strateg Cityja Pep Guardiola s primerno taktiko njun učinek močno omejil in gotovo se je trenerski štab Manchester Cityja podobno pripravil tudi na povratno tekmo. "Ne bi rad, da bi zvenelo kot opravičilo, a moram poudariti, da so bili na prvi tekmi zelo ostri in agresivni. Morda nismo pričakovali takšne ostrine in bomo na povratni tekmi pripravljeni tudi na to."Mbappe se zaveda, da je gostitelj v lepi prednosti in da mu ne bo treba napadati brezglavo. Kljub temu pa ... "Ne pričakujem mirne tekme z obrambno taktiko z obeh strani. Gotovo bodo previdnejši, a tudi mi ne bomo brezglavo napadali. Potrudili se bomo mrežo ohraniti nedotaknjeno. Če nam to uspe v prvem delu in ob tem dosežemo gol, bodo nasprotniki v nadaljevanju brez dvoma precej bolj nemirni," je z novinarjem L'Equipa taktiko za Etihad koval 22-letni francoski napadalec.

Kljub zaprtju države finale ostaja v Istanbulu

Uefa je potrdila, da bo Istanbul 29. maja gostil finale LP, pa čeprav se je v Turčiji močno poslabšala slika v povezavi s pandemijo covida-19. Od četrtka naprej zaradi novega vala bolezni v državi velja že tretje zaprtje vseh nenujnih dejavnosti. "Finale bo 29. maja v Istanbulu, a z zmanjšanim številom gledalcev. Dobili smo zagotovilo, da je zaprtje v Turčiji le začasno, do 17. maja, in da ne bo vplivalo na finalno tekmo," so zapisali pri Uefi. Pri Uefi dodajajo, da tesno sodelujejo s turško zvezo, pa tudi s tamkajšnjimi lokalnimi in državnimi oblastmi, da bodo tekmo lahko izpeljali v varnih okvirih.

Istanbul bi moral finale na stadionu Atatürk gostiti že lani. Zaradi pandemije covida-19 pa je bila Uefa prisiljena spremeniti format tekmovanja in finale najboljše osmerice klubov je avgusta gostila Lizbona.