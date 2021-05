Marquinos: Drugi gol Cityja nas je 'ubil'

V polfinalu Lige prvakov se je končala letošnja zgodba Paris Saint-Germaina. Lani so klonili v finalu proti Bayernu, tokrat je bil za Parižane že eno stopničko prej usoden Manchester City. Po tekmi so bili trener Mauricio Pochettino in njegovi varovanci razočarani, a so prepričani, da jim bo slej ko prej uspelo priti do naslova v tej prestižni evropski klubski konkurenci.

Manchester City je bil previsoka ovira za Parižane, ki na povratni tekmi niso mogli računati na Kyliana Mbappeja. City je dobil obe tekmi, v Parizu je bilo 2:1, na Etihadu 2:0, verjetno pa bi bil lahko izid na drugi tekmi še malce višji. Na domači zelenici so bili sinjemodri boljši tekmec in čakajo na tekmeca v finalu Lige prvakov, ko bo na sporedu 29. maja v Istanbulu. "V vseh 180 minutah smo 40 ali 45 minut igrali le z deseterico, to je ogromna prednost. Takšen je nogomet, borili smo se in bili v igri. Čestitam Manchester Cityju, ker imajo fantastično sezono. Po šestih ali sedmih sezonah dela gre Pepu (Guardioli)dobro od rok. Hkrati pa smo ponosni na svoje igralce in ekipo," je po tekmi povedal trener PSG-ja Mauricio Pochettino.

"Včasih v nogometu v določenih obdobjih igre potrebuješ malce sreče. Na koncu so bili oni tisti, ki so izkoristili svoje priložnosti. Zadeli so v situaciji, ko smo pritiskali visoko, z dolgo žogo. Odigrali smo tako, kot smo načrtovali. Začeli smo zelo dobro, ustvarjali smo si priložnosti in prevladovali. To ni lahko, malo ekip lahko dominira nad ekipo, kot je Manchester City,"je bil samozavesten po tekmi argentinski trener. Po statistiki je PSG prevladoval v posesti žoge (v razmerju 56:44), tudi v skupnih strelih proti vratom (14:12), a zanimivo je, da ni niti en strel igralcev PSG-ja letel v okvir vrat.

icon-link Statistika tekme Manchester City – PSG FOTO: Sofascore.com

PSG tako ostaja praznih rok, lani so naredili korak več, ko so v finalu v Lizboni izgubili proti münchenskemu Bayernu. Čez čas, ko se bodo glave ohladile, bodo verjetno zadovoljni tudi z letošnjo sezono Lige prvakov. Polfinale ni majhna stvar, čeprav je seveda cilj velikih klubov vedno lovorika. Tudi kapetan PSG-ja Marquinos je bil razočaran nad razpletom: "Razmisliti moramo o stvareh, ki jih moramo resnično izboljšati. To sta bili dve ekipi z različnima strategijama. City je ekipa, ki zelo dobro drži žogo, poskušali smo biti agresivni, da bi jim preprečili podaje, a so bile odločilne malenkosti. Bili so trdni, dobro so se branili in zadeli za 1:0, kar nam je otežilo delo. Poskusili smo pritiskati tudi v drugem polčasu, vendar smo dobili drug gol, ki nas je 'ubil'."