Pochettinu žal za Neymarja: Škoda, res je želel odigrati to tekmo

Tudi brez Neymarja je Paris Saint-Germain visoko slavil na prvi tekmi v Barceloni, kjer so varovanci Mauricia Pochettinapo mnenju mnogih že bolj kot ne odločili zmagovalca letošnjega para osmine finala. Toda Pochettino je ob tem, ko je obžaloval, da tudi tokrat za igro ne bo nared njegov brazilski zvezdnik, hitel poudarjati, da se mora z varovanci na tekmo pripraviti tako, kot da bi bil izid 0:0.

Kylian Mbappeje februarja na Camp Nouu zablestel s hat-trickom, med strelce pa se je vpisal še Moise Kean, ki je zaradi poškodbe prav tako "odpadel". Edini gol za Barco, ki je na tekmi sicer povedla, je z enajstih metrov dosegel kapetan Lionel Messi. Pochettino naj bi po tem, ko sta izpustila gostovanje v njegovi nekoč domači Kataloniji, spet lahko računal naAngela Di Mario in Alessandra Florenzija.

'Pričakoval je, da bo okreval'

"Zdravstvena ekipa in kondicijski trenerji so se močno trudili, da bi se (Neymar, op. a.) vrnil, ne le za to tekmo. Škoda, saj je bil zelo navdušen in si je res želel odigrati to tekmo," je na torkovi novinarski konferenci povedal Pochettino, nekdanji trener in nogometaš Barcinega mestnega tekmeca Espanyola.

"Ne želi si igrati le v Ligi prvakov–želi biti nared in nam pomagati pri doseganju ciljev tudi v pokalu in prvenstvu. Zanj je to težak trenutek, saj je pričakoval, da bo okreval, a potrebuje še nekaj dni, upamo pa, da se bo čim prej vrnil in pomagal ekipi,"je nadaljeval Pochettino.