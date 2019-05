Podoživite 'nočno Mouro' Ajaxa: trije zadetki za čudež Spursov v Amsterdamu

Do sredine tekme Lige prvakov med Ajaxom in Tottenhamom je Lucas Moura v tej sezoni zabil le dva zadetka v Uefinem elitnem tekmovanju. Najboljši večer kariere je dočakal v Amsterdamu, kjer je v razmaku 40 minut zabil hat-trick in poskrbel za čudežno napredovanje Tottenhama v veliki finale Lige prvakov (1. junija s prenosom na Pop TV in VOYO).

MOURA 26-letni vezist je poskrbel za sploh prvi veliki finale Tottenhama v najelitnejšem klubskem nogometnem tekmovanju. In to na kakšen način: Tottenham je še v 54. minuti tekme v Amsterdamu v boju za finale zaostajal s skupnim izidom 0:3 (prva tekma v Londonu se je zaključila z zmago Ajaxa z 1:0), nato pa je na sceno stopil Lucas Moura, na katerega bi pred tekmo stavil malokdo. Brazilec je pokazal izjemno tehnično znanje in pri prvem zadetku prišel do posesti žoge na sredini igrišča, jo odložil Dele Alliju, ki mu jo je kmalu vrnil, nato pa je Moura z dvema dotikoma žoge matiral Andreja Onanaja za znižanje rezultata v Amsterdamu na 1:2.

Štiri minute kasneje je Moura poskrbel za vrnitev upanja na napredovanje Spursov, ko je izkoristil zmedo v kazenskem prostoru, kjer Onana ni uspel pokriti žoge, nato pa je Brazilec z malonogometnim znanjem fantastično preigral polovico obrambe Ajaxa in z natančnim strelom našel pot v mrežo.

Ajax se je zavedal, da je z naslednjim zadetkom Tottenhama izločen, zato se ni povlekel v obrambo, temveč šel še po en gol. Tudi tokrat izvrstni Hakim Ziyech je bil dvakrat izjemno blizu tretjemu golu Ajaxa (enkrat je zadel celo vratnico). Ko je že kazalo, da se bo tekma zaključila z remijem, je v izdihljajih 95. minute petminutnega sodnikovega dodatka znova udaril Lucas Moura. Spet se je s podajo izkazal Alli, Moura pa je med dvema Ajaxovima branilcema prišel do strela in s prve natančno sprožil na oddaljeno vratnico Onanaja in poskrbel za evforijo med Tottenhamovi navijači. 50 tisoč glava množica na areni Johana Cruijffa je obmolknila.

Uspelo mu je nekaj, kar ni niti velikemu Messiju

Mouri je uspelo nekaj, kar ni uspelo niti velikemu Lionelu Messiju. Postal je šele peti nogometaš v zgodovini Lige prvakov, ki mu je uspelo zabiti hat-trick v polfinalu tega tekmovanja. Pred njim so se pod ta dosežek podpisali le Alessandro Del Piero, Ivica Olić, Robert Lewandowski in Cristiano Ronaldo. "To je najboljši trenutek moje kariere, za kar se lahko le zahvalim svojim soigralcem, saj je, kar doživljam v Tottenhamu, neverjetno," je po tekmi novinarjem priznal Moura. Brazilcu so po fantastični predstavi v mešani coni brazilski novinarji pokazali prenos brazilskega komentatorja programa Esporte Interativo, ki je 'znorel' po odločilnem zadetku Moure, ta pa je vse skupaj pospremil s solzami v očeh.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke