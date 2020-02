Podoživite vrhunce prvih tekem iz Madrida in Dortmunda na enem mestu

Parižani, ki so v tekmovalnem paru osmine finala elitne Lige prvakov z Borussio iz Dortmunda pred začetkom prvega obračuna v Vestfaliji veljali za velike favorite, bodo morali na povratnem dvoboju na Parku princev prikazati precej boljšo igro, v kolikor ne bodo želeli podoživeti klavrnih trenutkov iz predhodnih sezon, ko so zaman naskakovali pohod na evropski vrh.



Zadetek Neymarja je po dveh golih izjemnega mladeniča iz tekmečevih vrst Erlinga Haalanda prišel kot velika odrešitev in hkrati upanje za zvezdniško zasedbo iz francoske prestolnice, ki želi letos na vsak način prekiniti urok nesrečnih/nespretnih porazov v izločilnih bojih Lige prvakov.