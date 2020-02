Podoživite vrhunce sredinih tekem na enem mestu

V sredo je Liga prvakov postregla z obračunoma v Milanu in Londonu. Na San Siru je Atalanta razbila Valencio, ki pa je po zadetku Denisa Čeriševa za 4:1 še živa in ohranja nekaj upanja za napredovanje. Na novem Tottenhamovem stadionu pa so si nogometaši RB Leipziga priigrali odlično izhodišče pred povratnim srečanjem, saj so po zadetku Tima Wernerja minimalno slavili z 1:0.

