Podoživite vrhunce tekme iz Neaplja na enem mestu

Nogometaši Barcelone so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov gostovali v Neaplju in iztržili remi (1:1), v prvem polčasu je domače v vodstvo povedel Dries Mertens, končni rezultat pa postavil Antoine Griezmann. Londonski Chelsea in münchenski Bayern sta se srečala na Stamford Bridgeu, Bavarci pa so si pred povratno tekmo zagotovili težko ujemljivo zmago (0:3).