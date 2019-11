Pestro torkovo nogometno dogajanje Lige prvakov - videli smo zgolj remi Barcelone, pa zmago Kamplovega Leipziga in nor remi Chelseaja in Ajaxa na derbiju v Londonu - lahko podoživite v spodnjih video vrhuncih. Te sta pripravila komentatorja Tadej Vidrih in Ervin Čurlič.

