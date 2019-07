Real edini še v 'lovu' za Pogbajem, United pa je le še povišal odškodnino

Po treh letih igranja na Old Traffordu je tudi Paul Pogba dejal, da si želi novih izzivov. Dolgo je bil v vodilnem položaju za vrnitev v torinski Juventus, ki pa se bo kot kaže zadovoljil z mladim nizozemskim zvezdnikom Matthijsom de Ligtom, za katerega bodo tudi odrinili precejšno odškodnino Ajaxu. Poleg tega so v Staro damo pripeljali tudi Aarona Ramseyja in Adriena Rabiota.

Kot kaže so Italijani, po poročanju angleških časnikov, dvignili roke od Pogbaja. Podpredsednik kluba in nekdanji nogometni zvezdnik Pavel Nedved je o tem obvestil nogometaševega agenta Mino Raiolo, Sedaj je za Francoza odprta pot do Madrida, edina "težavica" je odškodnina, ki so jo pri Unitedu še povišali. Iz 167 milijonov in sedaj želijo za nogometaša kar 200 milijonov, kar je enkrat več, kot so plačali, da je Pogba prestopil v United. Madridčani so v klub že pripeljali nekaj odmevnih okrepitev, pri Unitedu pa so jasno pokazali, da bi ga še naprej radi gledali v rdečem dresu na Old Traffordu.

pogba