Pogba: Dogajajo se nam reči, ki si jih ne znamo razložiti

Manchester United je na zadnjih treh tekmah angleškega prvenstva doživel dva poraz in enkrat remiziral, zadnjo zmago so zabeležili 19. septembra na gostovanju pri West Hamu. Na zadnjih dveh domačih tekmah so remizirali z Evertonom in izgubili proti Aston Villi. Precej kritik na račun njihove igre je bilo po zadnjem ligaškem porazu proti Leicesterju (4:2).

V Ligi prvakov varovance trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja čaka "nabrušena" Atalanta, ki je v skupini F na prvem mestu s štirimi točkami po dveh tekmah (zmaga in remi), United ima točko manj (zmaga, poraz). Trener Uniteda je brez dvoma pod pritiskom, eden od zvezdnikov moštva Paul Pogba pa pravi, da niti ne ve, od kod izvirajo njihove težave. Francoz verjame, da bodo krizo prebrodili, prva priložnost je že tekma v skupini F Lige prvakov, ko na Old Trafford prihaja italijanska zasedba z Josipom Iličićem.

Pogba ve, da imajo težave, vendar mu ni jasno, kaj naj naredijo, da se vrnejo na zmagovalne tirnice. "Iskreno povedano, tako igramo že kar dolgo časa in nismo še ugotovili, kaj je težava ... Moramo igrati z več odločnosti, arogance, a na pozitiven način. Moramo vzeti žogo in igrati našo igro. Naprej pa moramo ugotoviti, kaj je bilo narobe na teh tekmah, ki jih nismo dobili. Nekaj moramo spremeniti. Morda tudi miselnost nas igralcev, preden se začne tekma, ni prava. Res ne vem," je razočaran Pogba.

"Je pa težko za vse, pravzaprav kar frustrirajoče, saj se nam dogajajo reči, ki si jih ne znamo razložiti. Če želimo tekmovati in zmagovati, še posebej na tekmah, ki jih moramo dobiti, moramo hitro poiskati rešitev. Stopiti moramo skupaj, le tako nam bo uspelo," je v izjavi za časnik Marca prepričan pred tekmo z Atalanto, saj za samozavest in dobro nadaljevanje v Ligi prvakov potrebujejo zmago.

"Poiskati pravo miselnost in borbenost ter izbrati pravo taktiko, to je moje mišljenje, kar se tiče poti do uspeha," je prepričan francoski reprezentant, ki je tako posredno tudi malce pokritiziral trenerja. Solskjarer je imel, kot kaže, tudi manjše težave s Cristianom Ronaldom pred zadnjo tekmo v Premier League, saj mu je Portugalec sporočil, da želi igrati vse tekme. Zadnjo je odigral v celoti, a ostal brez gola in nekateri angleški strokovnjaki so prepričani, da bi moral Ronaldo tekmo z Atalanto začeti na klopi, v napad pa bi moral trener postaviti trio: Marcus Rashford, Edinson Cavani, Jadon Sancho.

Solskjaer je pod velikim pritiskom, če ne bo rezultatov, bo težko obdržal službo. Za njegovo mesto je veliko kandidatov, ki jih ponujajo otoški mediji, med najbolj izstopajočimi so tudi nekdanji Realov trener Zinedine Zidane, pa Antonio Conte in tudi Erik ten Hag.