Pogled prvakov proti Evropi: Olimpija pri žrebu Lige prvakov med nosilci

Turist iz Evrope na popotovanju po Ameriki. Zaustavil se je v majhnem mestecu in vstopil v krčmo. Sedel je za mizo, naročil kavo in si prižgal cigaro. Med opazovanjem ljudi v lokalu je spuščal kolobarje dima. Naenkrat je k njemu pristopil Indijanec in mu grozeče rekel: "Še eno tako pripombo, pa ti bom skalp potegnil z glave!"