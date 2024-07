Strelec podvojil vodstvo Slovana proti Celju (2:0*)

Celjani so na tekmi proti Slovanu pritisnili takoj po začetnem žvižgu glavnega sodnika in prvič zapretili že po dveh minutah, ko je bil po drugem zaporednem kotu po strelu z glavo blizu zadetka Armandas Kučys. Če so nogometaši Slovana na prvi tekmi po pol ure igre na terenu ostali zgolj z deseterico, pa je Celjanom tokrat to "uspelo" že po četrt ure igre. Damjan Vuklišević je kot zadnji igralec v obrambi storil prekršek in predčasno končal s tekmo, prosti strel iz roba kazenskega prostora pa je izvedel nekdanji član Maribora Marko Tolić in poskrbel za vodstvo domačinov.

Domačini so v nadaljevanju zagospodarili na igrišču in svoje vodstvo podvojili v 30. minuti, ko je Cesar Blackman zaposlil Davida Strelca, slednji pa je ob bližnji vratnici premagal celjskega vratarja. Sedem minut kasneje so bili nogometaši Slovana blizu tretjega zadetka, novo veselje na tribunah stadiona v Bratislavi pa je preprečila vratnica. Nova nevarnost za celjska vrata je prišla v 41. minuti, Lovro Štubljar pa se je izkazal z obrambo.