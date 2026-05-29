'Morda ni umetniška mojstrovina, toda vsak v svetu nogometa si ga želi'

Budimpešta, 29. 05. 2026 19.59 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Sanja Modrić
24 ekip je doslej osvojilo nogometno Ligo prvakov, PSG prvič v svoji zgodovini prav lani. Nogometaši Arsenala pa upajo, da je to njihova sezona in da bodo na Puškaš Areni prvič dvignili pokal s slonjimi ušesi, ki velja za sveti gral evropskega klubskega nogometa. "Morda ni umetniška mojstrovina, toda vsak v svetu nogometa si ga želi osvojiti," je za eno najbolj prepoznavnih trofej na svetu dejal njen ustvarjalec.

Pred natanko 60 leti je švicarski draguljar Jörg Stadelmann od UEFE dobil naročilo, da izdela nov pokal za zmagovalca evropskega pokala. Potreboval je 340 dni – mudilo se mu je, da delo dokonča do lastne poroke. In to je končni rezultat – skoraj – današnji pokal je od izvirnika malce manjši in lažji. Visok je 73,5 cm in tehta 7,5 kg. Izdelan je iz srebra, njegovo tržno vrednost ocenjujejo na 15 tisoč evrov, s čimer ne sodi med najdražje športne trofeje na svetu, vsekakor pa med najdragocenejše.

Prvi ga je leta 1967 dvignil škotski Celtic. Leta 1994 je pokal, ki ga prepoznamo po teh, kot so jih poimenovali, slonjih ušesih, dobil dodatek – napis "Coupe des clubs champions europeens" – pokal evropskih klubskih prvakov.

Dolgo je veljalo pravilo, da trofeja ostane v trajni lasti kluba, ki jo je osvojil petkrat ali trikrat zapored, tako da jo v svojih vitrinah ponosno razkazujejo Real Madrid, Ajax, Bayern, Milan, Liverpool in Barcelona. UEFA se je nato leta 2009 odločila, da zmagovalec finala sicer visoko v zrak dvigne original, nato pa dobi le repliko.

A veselje ob tem ni nič manjše, v kar se bomo zagotovo prepričali v soboto zvečer, ko ga bodo ali drugič zapored prejeli nogometaši Paris Saint-Germaina ali sploh prvič v zgodovini Lige prvakov igralci Arsenala.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

St. Gallen
29. 05. 2026 21.12
Barve spominjajo na barve plakatov Festivala Lent
0 0
luckyss.1
29. 05. 2026 20.30
Real in Barcelona letos nista vplačala finala.
+0
1 1
bibaleze
