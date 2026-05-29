'Morda ni umetniška mojstrovina, toda vsak v svetu nogometa si ga želi'

Pred natanko 60 leti je švicarski draguljar Jörg Stadelmann od UEFE dobil naročilo, da izdela nov pokal za zmagovalca evropskega pokala. Potreboval je 340 dni – mudilo se mu je, da delo dokonča do lastne poroke. In to je končni rezultat – skoraj – današnji pokal je od izvirnika malce manjši in lažji. Visok je 73,5 cm in tehta 7,5 kg. Izdelan je iz srebra, njegovo tržno vrednost ocenjujejo na 15 tisoč evrov, s čimer ne sodi med najdražje športne trofeje na svetu, vsekakor pa med najdragocenejše.

Prvi ga je leta 1967 dvignil škotski Celtic. Leta 1994 je pokal, ki ga prepoznamo po teh, kot so jih poimenovali, slonjih ušesih, dobil dodatek – napis "Coupe des clubs champions europeens" – pokal evropskih klubskih prvakov.