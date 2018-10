'Messi je nekaj posebnega, veseli smo, da smo z njim na igrišču'

Barca je v izjemni tekmi, polni lepih potez, priložnosti z obeh strani in pol ducata golov, zasluženo slavila, čeprav so Londončani katalonskemu ponosu ves čas dihali za ovratnik. A kaj ko so imeli gosti v svojih vrsta izjemnega Lionel Messija, ki je bil prvo ime dvoboja na slovitem Wembleyju. "Od Argentinca smo vajeni čarobnosti na igrišču, toda to, kar je pokazal proti Tottenhamu je še nekaj več. Messi je dirigiral Barcino igro, kreiral priložnosti, postavljal soigralce v dobre situacije, razbijal obrambo Spursov, zadeval okvir tekmečevih vrat in tudi dosegel dva pomembna gola. Ja, to je bila ena bolj impresivnih tekem Lionela Messija," je opazil El Mundo Deportivo. Hvale na račun Messija so po tekmiLige prvakov deževale kar iz obeh taborov. "Ko ti nasproti stoji ekipa, ki ji poveljuje Messi, ti ni nikoli lahko. Na našo žalost je bil tokrat zelo razpoložen za igro in ga je bilo povsod po igrišču. Ne bom rekel da nas je sam premagal, ker to ne bi bilo pošteno do ekipe, toda držal je vse konce igre svojega moštva in za nas predstavljal zares težko oviro. Milo rečeno," je bil iskren po tekmi trener Londončanov Mauricio Pochettino in pohvalil svoje igralce za predstavo na Wembleyju. "Odigrali smo odlično tekmo. Fantje so dali od sebe vse, kar so imeli. Škoda, da za dobro predstavo nismo nagrajeni za kakšno točko. Čestitke nasprotniku."