Polfinalist Ajax si želi v skupinski del, a Apoel ima svojo računico

Ne le preboj v polfinale Lige prvakov, spomnimo, da je bil Ajax praktično z eno nogo že v finalu Lige prvakov, a je nato kot strela z jasnega pičil Lucas Moura. "Pričakovanja so, da se prebijemo v glavni del turnirja. To nič ne pomeni. To so naša pričakovanja. Mi smo tisti, ki smo si letvico postavili visoko," je pred povratnim obračunom Ajaxa in Apoela (prva tekma na Cipru se je končala z 0:0) v Amsterdamu povedal Erik Ten Hag.

AJAX-APOEL

Nizozemskemu strategu pa je še kako jasno, da mu nasproti stoji zelo ambiciozen klub. "Apoel je ambiciozen klub, ki je pogosto igral v skupinskem delu Lige prvakov. Pričakujejo, da jim bo to znova uspelo. Pričakovanja so tudi pri njih visoka," je opozoril Ten Hag. "Morali bomo biti dobri," je nadaljeval Ten Hag, ki je v primerjavi s preteklo sezono ostal brez Matthijsa De Ligta in Frenkiea De Jonga. "Morali bomo napredovati iz tekme v tekmo. To je običajno za ta del sezone, v katerem smo. Toda na koncu se vse vrti le okoli zmag," je iskreno priznal trener aktualnih nizozemskih prvakov. Ta na tekmi s ciprskimi prvaki, barve katerega branita tudi slovenska reprezentanta Roman Bezjak in Vid Belec, ne bo mogel računati na 27-letnega napadalca Quincyja Promesa.