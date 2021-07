Poljak Lewandowski nogometaš leta v Nemčiji

Poljak Robert Lewandowski je dobil kar 356 glasov od 563 možnih, njegov klubski soigralec Thomas Müller na drugem mestu pa 41. Tretji je bil član Borussia Dortmund Erling Haaland iz Norveške (38). "To je velika čast ne le zame, ampak tudi za mojo ekipo. Veliko mi pomeni tudi osebno, posebej v luči poškodbe," je dejal 32-letni Lewandowski. V prejšnji sezoni je dosegel 41 golov za Bayern v Bundesligi in s tem izboljšal rekord Gerda Müllerja, ki je v sezon 1971/72 zabil 40 golov. Članica Hoffenheima Nicole Billa je bila razglašena za nogometašico leta.

Igralci razdeljeni v štiri plačne razrede

Münchenski Bayern je že pred pandemijo covida-19 slovel kot klub, ki za odškodnine nerad zapravlja ogromne vsote denarja, podobno pa je veljalo tudi pri plačah nogometašev. Izpad dohodka zaradi odsotnosti navijačev je to načelo še utrdil. Kot poroča Bild, so se Bavarci sedaj odločili, da omejijo maksimalne plače nogometašev in jih po zaslužku razdelijo v štiri kategorije. V prvi kategoriji so največji zaslužkarji, ki na leto v žep pospravijo od 15 do 20 milijonov evrov. To so, kot poroča Bild, Manuel Neuer, Thomas Müller in tudi prvi zvezdnik moštva Robert Lewandowski. Poljak naj bi bil edini, ki dobiva največjo dovoljeno plačo, torej 20 milijonov.