Pomurke nemočne proti Dankam

Tri ure kasneje so dvoboj tekmice vendarle odigrale v Murski Soboti. Na zasneženi zelenici Fazanerije so se domačinke večji del tekme branile na svoji polovici. Bližje golu so bile Danke, ki so proti vratom v prvih 45 minutah sprožile devet strelov. Prav zadnji je našel pot v mrežo, potem ko so bile v kazenskem prostoru tik pred iztekom polčasa Pomurke po prostem strelu s strani nepazljive. Vse to je izkoristila Machaela George in žogo poslala v prazno mrežo. Američanka je bila natančna tudi po hitri akciji na začetku drugega polčasa, ko je nekoliko z leve strani zanesljivo ugnalaIvo Kocijan v vratih Pomurja. Nato so Danke v 58. minuti prišle še do enajstmetrovke, ki jo je zakrivila prav Kocijanova. Strel z bele točke je uspešno izvedla Sara Holmgaard. Do konca tekme so imele Danke še eno izrazito priložnost, Pomurke pa so v okvir vrat tekmic le sprožile dva strela, ki pa nista bila nevaren za gostujočo vratarko Frejo Thisgaard. Povratna tekma v boju za nastop v osmini finala Lige prvakinj bo na sporedu prihodnjo sredo v Hjoerringu na skrajnem severu Danske.

V letošnji Ligi prvakinj je skupaj sodelovalo 62 ekip, 22 si jih je zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, deset pa skozi dva kroga kvalifikacij, kjer so bile uspešne tudi varovanke trenerjaSandija Bauerja. Sprva so bile s 3:0 boljše od črnogorskega kluba Breznica, v 2. krogu pa so s 4:1 premagale madžarski Ferencvaros.

Izid, Liga prvakinj, šestnajstina finala, 1. tekm:

ŽNK Nona Pomurje Beltinci – Fortuna Hjorring 0:3 (0:1)

George 45., 47., Holmgaard 59./11-m