Pomurke bodo pred svojimi gledalci lovile nogometno elito

Pomurke so v lanski sezoni prišle do novega naslova. Vse do zadnjega kroga so bile v igri za laskavo lovoriko tudi Ljubljančanke.

V uvodno fazo vstopa 58 ekip, od tega je 42 aktualnih državnih prvakinj, ostalih 16 pa so ekipe, ki so si nastop zagotovile kot 2. ali 3. uvrščene v domačih klubskih tekmovanjih v minuli sezoni. Prej omenjenih 42 ekip bo deljenih v 11 skupin (tekmovanje bo med 18. 8. in 21. 8.), zmagovalke (igra se polfinale, finale in tekma za 3. mesto) pa bodo napredovale v 2. krog.

Prej omenjenih 16 (ekipe, ki so v domačih ligah zasedle 2. ali 3. mesto) bo razdeljenih v štiri skupine po štiri. Zmagovalke napredujejo v 2. krog. V 2. krogu kvalifikacij (med 20. 9. in 29. 9.) bo tako igralo 24 ekip, od tega 11 zmagovalk turnirjev prvakinj in štiri zmagovalke turnirjev 2. in 3. uvrščenih, v 2. krogu pa jih čaka še devet ekip, ki so si mesto tu zagotovile neposredno. Prvakinje, 11 iz 1. kroga in tri, ki so se pridružile v 2. krogu, bodo tvorile sedem parov, zmagovalke teh dveh tekem pa se bodo uvrstile v skupinski del Lige prvakinj. Sedmim zmagovalkam se bo pridružilo še pet ekip (iz kategorije neprvakinj), ki si bodo priborile mesto v skupinskem delu Lige prvakinj v dveh tekmah.

"V naši skupini imamo dva predstavnika, ki gojita otoški stil nogometa. Zato bomo morali popraviti skok in duel igro. Vesel pa sem, da sta obe ekipi v našem kakovostnem rangu. Veselimo se prve tekme proti irskemu predstavniku. Verjamem, da se bomo dobro pripravili in preučili Irke," je po žrebu v izjavi za uradno spletno stran NZS dejal športni direktor Štefan Kozic. "Tekmic ne poznamo, a vem, da jih bomo v prihodnjih tednih dobro preučili. Vemo le to, da so državne prvakinje Irske. Menim, da smo dobili skupino, kjer so vse ekipe premagljive. Ognili smo se favoritom, tudi Juventusu, St. Pöltnu in Twenteju. Ekipe naše skupine prihajajo z Irske, Islandije in iz Armenije. Če bi gostovali, bi nas čakala dolga pot. Zato sem vesela, ker turnir gostimo doma," je za uradno spletno stran NZS povedala kapetanka Špela Kolbl.

Nastop v skupinskem delu, tam bo 16 ekip, so si zagotovili že Lyon, Wolfsburg (z našo reprezentantko Saro Agrež), Chelsea in Barcelona. Skupinski del Lige prvakinj se začne 19. oz. 20. oktobra, sklenil se bo 21. oz. 22. decembra. Četrtfinale bo marca, polfinale aprila, finale pa 3. ali 4. junija v Eindhovnu.

Liga prvakinj, 1. krog kvalifikacij:

Skupina 1:

Pomurje Beltinci - Shelbourne

Valur - Hayasa