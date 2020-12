Pomurske nogometašice ostale brez osmine finala Lige prvakinj

Pomurke, ki so do 1/16 finala prišle že v sezoni 2014/15, so se na povratni tekmi v zaostanku znašle ob koncu prvega polčasa, ko je zadela Emma Snerle. Da pa ne bo slovo od Lige prvakinj za Pomurke minilo brez zadetka, je v 66. minuti poskrbela Neli Hofman, ki je zadela za 1:1. Mathilde Carstens v 80. in Sara Andersen v 81. minuti sta nato le poskrbeli za novo zmago favoriziranih predstavnic Danske, ki pa so v sodniškem dodatku iz svoje mreže pobrale še eno žogo, tja jo je poslala Špela Kolbl za končnih 3:2.

V letošnji Ligi prvakinj je skupaj sodelovalo 62 ekip, 22 si jih je zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, deset pa skozi dva kroga kvalifikacij, kjer so bile uspešne tudi varovanke trenerja Sandija Bauerja. Sprva so bile s 3:0 boljše od črnogorskega kluba Breznica, v 2. krogu pa so s 4:1 premagale madžarski Ferencvaros.

Liga prvakinj se bo z osmino finala nadaljevala marca.