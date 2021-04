Ponovitev finala: Ne gre za maščevanje, a lanski poraz Parižane zelo peče

Spomnimo, odločilni gol v "mehurčku" v Lizboni je takrat dosegel francoski nogometaš v dresu bavarskega moštva Kingsley Comanin Bayern se je veselil naslova prvaka. Vmes se je marsikaj spremenilo v obeh taborih, večje kadrovske spremembe so se zgodile v francoskem taboru, saj je vmes trenerjaThomas Tuchla zamenjal ArgentinecMauricio Pochettino, ki pa se ni povsem vnesel, saj v domačem prvenstvu celo izgublja dvoboj z Lillom. Tako bo izziv v Ligi prvakov za argentinskega strokovnjaka in njegove varovance ključen za pozitivno oceno sezone ... "Za takšne tekme seveda ne rabim imeti pripravljenega motivacijskega govora. Fantje bodo, v to sem prepričan, leteli po travniku. Seveda pa to ne bo dovolj, saj nam nasproti stoji fantastična ekipa, ki me drugim celo brani lovoriko," je za L'Equipe razlagal Pochettino, ki ni želel komentirati dejstva, da v bavarskem napadu ne bo "nenadkriljivega" strelca Roberta Lewndowskega. "Nogomet se igra 11:11. Gre za ekipni šport in izostanek enega se lahko nadomesti. Prepričan sem, da bodo tisti, ki ga bodo skušali zamenjati zelo motivirani in še kako nevarni. Bayern ni le Lewandowski in Lewandowski ni Bayern," je bil slikovit Argentinec na klopi Parižanov, ki je v zadnjem času v francoskem prvenstvu z ekipo doživel nekaj neprijetnih presenečenj. Največje razočaranje pred nekaj dnevi po domačem porazu proti Lillu (0:1). ki sedem krogov pred koncem tako vodi na lestvici. "Prepričan sem, da se ta spodrsljaj ne bo poznal v naši predstavi v Ligi prvakov. Še več, verjamem, da bo za naše fante to le še dodatni motiv." Francoski nogometni velikan Paris St. Germain bo ob Marcu Verrattiju zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov v Münchnu proti branilcu naslova Bayernu pogrešal tudi bočnega branilca Alessandra Florenzija. Ob obeh omenjenih igralcih PSG ob ponovitvi lanskega finala, ki ga je Bayern dobil z 1:0, ne bo mogel računati niti na kaznovanega Leandra Paredesa. Florenzija, ki ni igral v soboto ob domačem prvenstvenem porazu proti Lillu, bosta na desni strani obrambe zamenjala ali Thilo Kehrer ali Colin Dagba. Pochettino, ki ves čas ponavlja, da dvoboja ne bodo vzeli "kot priložnost za maščevanje po porazu v lanskem finalu", bo lahko imel na voljo brazilskega velemojstra Neymarja, ob nekaj poškodbah pa bo manjkal še kaznovani Leandro Paredes. "Veselim se tekme in ponovnega srečanja. To je izjemna zgodba," se snidenja s Parižani veseli Bayernov Eric Maxim Choupo-Moting, ki je v finalu Lige prvakov 2020 igral za francosko stran.