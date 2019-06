POP TV in VOYO: Tottenham in Liverpool v boju za prestižno 'krono'

Dolga je bila sezona Lige prvakov, na sporedu je še zaključno dejanje, veliki finale. Verjetno je bil malo tistih, ki so v finalu pričakovali dve moštvi, ki prihajata iz Premier League, to sta angleška Tottenham in Liverpool.

Tottenham je v osmini finala izločil Borussio Dortmund, v četrtfinalu pa je naletel na otoškega tekmeca, Manchester City. Čeprav je City osvojil naslov angleškega prvaka, pa je v Ligi prvakov ostal praznih rok, Spursi so napredovali. V polfinalu so naleteli še na eno prijetno presenečenje sezone, nizozemski Ajax. Doma so izgubili z 0:1, na povratni tekmi v Amsterdamu pa so Nizozemci vodili že z 2:0, a je "hat-trick" Lucasa Moure v drugem polčasu povsem obrnil razmerje moči in Londončani so se veselili finala.