'Če pride do enajstmetrovk, ima prednost PSG'

Ta konec tedna se na Madžarskem pričakuje okoli 200 tisoč nogometnih navdušencev, kar bi predstavljalo rekorden turistični obisk za madžarsko prestolnico. Ta lahko navijačem poleg moderne Puškaš Arene ponudi še marsikaj drugega, zaradi česar bodo številni sem pripotovali tudi brez vstopnice.

V drugem delu pogovora smo se dotaknili športne plati finala. PSG velja za favorita, po našem mnenju upravičeno, vendar je Arsenal z osvojenim naslovom Premier League zagotovo pridobil na samozavesti.

Primerjali smo tudi oba trenerja. Luis Enrique lahko postane peti, ki bi najbolj čislano klubsko lovoriko osvojil trikrat. PSG je pod njegovim vodstvom postal stroj za zadetke, obenem pa je zaradi ekipnega duha in atraktivne igre zelo všečen tudi nevtralnim navijačem.