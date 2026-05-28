Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'Če pride do enajstmetrovk, ima prednost PSG'

Budimpešta, 28. 05. 2026 15.21 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Jan Lukač Sanja Modrić +1
Popkast pred finalom Lige prvakov

Pod streho Puškaš Arene, ki bo v soboto gostila težko pričakovani finale Lige prvakov med PSG-jem in Arsenalom, smo se pogovarjali o prednostih in slabostih obeh klubov. Še prej smo se dotaknili tudi gostiteljice Budimpešte. Zakaj je madžarska prestolnica kot nalašč za gostenje tovrstnih dogodkov, preverite v posebni epizodi popkasta.

Ta konec tedna se na Madžarskem pričakuje okoli 200 tisoč nogometnih navdušencev, kar bi predstavljalo rekorden turistični obisk za madžarsko prestolnico. Ta lahko navijačem poleg moderne Puškaš Arene ponudi še marsikaj drugega, zaradi česar bodo številni sem pripotovali tudi brez vstopnice.

V drugem delu pogovora smo se dotaknili športne plati finala. PSG velja za favorita, po našem mnenju upravičeno, vendar je Arsenal z osvojenim naslovom Premier League zagotovo pridobil na samozavesti.

Primerjali smo tudi oba trenerja. Luis Enrique lahko postane peti, ki bi najbolj čislano klubsko lovoriko osvojil trikrat. PSG je pod njegovim vodstvom postal stroj za zadetke, obenem pa je zaradi ekipnega duha in atraktivne igre zelo všečen tudi nevtralnim navijačem.

Po drugi strani je, kot se je izrazil Jan Lukač, Artetov Arsenal veliko bolj pragmatičen. Številnim gre ta pristop v nos, vendar se je topničarjem obrestoval, ko so prekinili kar 22 let dolgo sušo v domačem prvenstvu. Španski strokovnjak morda ne goji najbolj všečne igre, a ne gre zanikati, da je obramba Arsenala prav pod njegovo taktirko postala ena najboljših na svetu.

Nenazadnje je v tej sezoni Lige prvakov na 14 tekmah prejela vsega šest zadetkov. Pa bo to dovolj za PSG, ki lovi Barcelonin rekord po številu golov v eni sezoni Lige prvakov? Ustvarjalci novega podkasta si v napovedih nismo bili enotni, vsi pa napovedujemo, da razlika zagotovo ne bo tako visoka, kot je bila lani, ko je PSG za svoj prvi naslov povozil Inter s kar 5:0.

Preberi še Madžarski nacionalni ponos, na katerem bi se lahko tudi teklo
nogomet liga prvakov popkast finale psg arsenal

Madžarski nacionalni ponos, na katerem bi se lahko tudi teklo

Cekin.si Izlet v Budimpešto: kaj pogledati in kakšne so cene?
24ur.com Madžarski nacionalni ponos, na katerem bi se lahko tudi teklo
24ur.com Tamara Mavsar: Zavedamo se pomembnosti gostovanja na Madžarskem
24ur.com Košarkarice na sprejemu v središču Niša: Nismo se predale
24ur.com Videm – mesto, kjer je poskrbljeno za vse, še posebej za nogometne junake
24ur.com Tekmi sta prijateljski, a Slovenci bodo igrali 'smrtno resno'
24ur.com Slovenija proti outsiderjem, ki stavijo na odlično kemijo in moštveni duh
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
28. 05. 2026 16.12
Dembele in Kvardi jih bosta sama nažgala,3-0 pričakujem 💪
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
28. 05. 2026 15.56
Na papirju ima res PSG kar veliko prednost, ampak se mi zdi vse bolj, da lahko Arsenal preseneti-sploh če bodo igrali svojo igro brez poškodb in da bojo utrudili nasprotnika. Bi pa seveda rad videl Enriqueja še enkrat dvignit pokal. Seveda pa v vsakem primeru spet Barcina šola dominira.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725