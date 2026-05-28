'Če pride do enajstmetrovk, ima prednost PSG'

Ta konec tedna se na Madžarskem pričakuje okoli 200 tisoč nogometnih navdušencev, kar bi predstavljalo rekorden turistični obisk za madžarsko prestolnico. Ta lahko navijačem poleg moderne Puškaš Arene ponudi še marsikaj drugega, zaradi česar bodo številni sem pripotovali tudi brez vstopnice.
V drugem delu pogovora smo se dotaknili športne plati finala. PSG velja za favorita, po našem mnenju upravičeno, vendar je Arsenal z osvojenim naslovom Premier League zagotovo pridobil na samozavesti.
Primerjali smo tudi oba trenerja. Luis Enrique lahko postane peti, ki bi najbolj čislano klubsko lovoriko osvojil trikrat. PSG je pod njegovim vodstvom postal stroj za zadetke, obenem pa je zaradi ekipnega duha in atraktivne igre zelo všečen tudi nevtralnim navijačem.
Po drugi strani je, kot se je izrazil Jan Lukač, Artetov Arsenal veliko bolj pragmatičen. Številnim gre ta pristop v nos, vendar se je topničarjem obrestoval, ko so prekinili kar 22 let dolgo sušo v domačem prvenstvu. Španski strokovnjak morda ne goji najbolj všečne igre, a ne gre zanikati, da je obramba Arsenala prav pod njegovo taktirko postala ena najboljših na svetu.
Nenazadnje je v tej sezoni Lige prvakov na 14 tekmah prejela vsega šest zadetkov. Pa bo to dovolj za PSG, ki lovi Barcelonin rekord po številu golov v eni sezoni Lige prvakov? Ustvarjalci novega podkasta si v napovedih nismo bili enotni, vsi pa napovedujemo, da razlika zagotovo ne bo tako visoka, kot je bila lani, ko je PSG za svoj prvi naslov povozil Inter s kar 5:0.
