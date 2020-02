Zmaga Cityja: Jesus in De Bruyne poskrbela za popoln preobrat v Madridu

Odigrali smo 75 spektakularnih minut, nato pa nismo bili dovolj živahni, izgubili smo nadzor nad tekmo, nismo se vračali nazaj. So velik tekmec, prišli so dvakrat in zadeli. Ni izgovorov, konec tedna nas čaka izjemno zahtevna tekma z Barcelono. Treba je začeti razmišljati o tem.

Nogometaši Manchester Cityja – ti so začeli brez zvezdnikov Sergia Agüera in Raheema Sterlinga – so v tekmo vstopili s hitrim opozorilom. Po dobre pol minute igre je do strela z leve strani prišel Bernardo Silva, a je Realova obramba bila dovolj prisebna, da je uspela strel blokirati, tako da večje nevarnosti za vrat belgijskega čuvajaThibauta Courtoisa ni bilo. Real je nato stopil na žogo, po 17 minutah igre je v statističnim elementu posest žoge pisalo kar 71:29 v korist Reala, kar je zelo presenetljivo, glede nato, kako rad ima posest trener Cityja Pep Guardiola. Če je Real, pri katerem je obsedel Toni Kroos, uvodoma prevladoval pri posesti žoge, pa je bil City vsaj na začetku tekme bolj konkreten in se je prvi dokopal do resnejše priložnosti. Gabriel Jesus je po hitri akciji v 21. minuti utekel obrambi Reala in sprožil proti vratom, a se je z obrambo izkazal vratar Courtois. Real je nato odgovoril v 30. minuti, ko je podajal Ferland Mendy, z glavo pa je poskusil Benzema, a se je z obrambo tokrat izkazal brazilski vratar Ederson, odbitka pa nato Vinicius ni uspel pospraviti v mrežo gostov. Prav ob zaključku polčasa je bilo znova nevarno pred vrati Reala: v sodnikovem dodatku so gostje imeli na voljo kot, Courtois je slabo odbil žogo, nato pa bi si lahko Realova obramba gol zabila kar sama, a je žogo spretno in srečno uspel izbiti Casemiro.