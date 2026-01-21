'Poraz v prvenstvu nas je podžgal, v Pragi bomo visoko motivirani'

Barcelona je v San Sebastianu iskala tri točke za nov pobeg na lestvici La Lige na +4. Barca je sicer dosegla tri gole, sprva prejela, nato pa ji je z Varom odvzeta enajstmetrovka, trikrat je zadela okvir vrat, a na koncu boleče izgubila (1:2). "Odigrali smo dobro tekmo, kontrolirali stvari na travniku, imeli kopico priložnosti, številne razveljavljene zadetke, nekajkrat zadeli okvir vrat, toda to ni bil naš večer. Nikakor pa ne krivim igralcev za poraz v San Sebastianu. Pridejo takšne tekme in pridejo tudi takšni porazi," je za El Mundo Deportivo dejal Hans-Dieter Flick, ki je pretrpel tretji poraz v španskem prvenstvu.

Hans-Dieter Flick FOTO: AP

Barca ima točko več od zagrizenega rivala Reala in tudi poraz več v sezoni. "Mislim, da tekma ne bo pustila posledice. Še več, prepričan sem, da bo poraz iz San Sebastiana legel na pravo mesto. Pričakujemo primerno reakcijo igralcev, ki so večkrat dokazali, da se znajo pobrati po porazu," je prepričan Nemec na klopi katalonskega ponosa, ki ni želel preveč govoriti o češkem nasprotniku.

"Kdo igra v Ligi prvakov, ima gotovo veliko kakovosti. Takšni klubi so pregovorno še kako nevarni pred domačimi gledalci. Gotovo bodo dali od sebe vse kar imajo, mi pa moramo biti od prve minute na pravem nivoju," je za katalonski športni časnik razpredal Hansi Flick.

Raphinha FOTO: Profimedia

Nemec obljublja, da bo Barcelona motivirana in da z njegove strani ne bo nobenega špekuliranja z udarno enajsterico. "Nobenega razloga ni za to. Vložek je velik. Če želimo v izločilne boje na neposreden način - in to si seveda želimo - potem so tri točke nujne. Tudi v zadnjem krogu bomo potrebovali zmgao, a gremo korak po korak," je gostovanje na Češkem "opisal" Hansi Flick. Nogometni praznik v Pragi



Praška Slavia v dosedanjem delu sezone v Ligi prvakov še nima zmage. Na šestih tekmah je zabeležila tri remije in pretrpela ravno toliko porazov, težko pa je pričakovati, da bo do svoje premierne v sezoni prišla kar proti Barceloni. Čehi imajo le še teoretične možnosti, da se uvrstijo vsaj v play-out za preboj v izločilne boje Lige prvakov, za takšen podvig bi morali na zadnjih dveh obračunih osvojiti šest točk.

"Pripravljamo se na nogometni praznik. Fantje bodo dali od sebe vse kar imajo, toda to na tekmah proti Barceloni običajno ni dovolj za pozitiven rezultat. Veliko se bo seveda vprašalo goste, mi pa moramo narediti svoje," je za uradno spletno stran Lige prvakov povedal strateg Slavie Jindrich Trpišovsky, ki je vesel, da nima težav z zdravstvenim kartonom ekipe. Vsi igralci so na voljo in vsi kar pihajo od želje, da se proti nogometnemu gigantu iz katalonske prestolnice predstavijo v čim lepši luči.

Slavia Praga je v dosedanjem delu sezone LP osvojila tri točke. Zmage še nima. FOTO: AP

"Pričakujem, da bodo moji varovanci leteli po igrišču. Seveda ob pomoči naših zvestih in glasnih navijačev. Narediti moramo kotel, v katerem se bo Barcelona počutila slabše ali vsaj neprijetno. Nikakor pa še to ni zagotovilo, da bomo tako prišli do kakšne točke. Vsaka bi bila namreč velik uspeh, a si ne mečemo peska v oči. Barca je velik favorit dvoboja," je še povedal trener čeških prvakov. Izid:

Slavia Praga - Barcelona