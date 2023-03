Inter z bunkerjem obranil minimalno prednost s prve tekme

Inter je šesti četrtfinalist letošnje sezone elitne Lige prvakov. Na Estadio do Dragao so se Italijani celo tekmo krčevito branili in na koncu uspešno obranili minimalno prednost s prve tekme. Samir Handanović je bil pri Interju tudi tokrat na klopi.

Inter si je pred tremi tedni na Giuseppe Meazzi po zaslugi rezervista Romeluja Lukakuja pred povratno tekmo priigral minimalno prednost.

Prvi so v tretji minuti srečanja zapretili domači nogometaši, ko je Matheus Uribe sprožil z razdalje, a je Andre Onana z rahlim dotikom žogo preumeril stran od vrat. Portugalci so imeli na voljo prvi kot na tekmi, a ga niso izkoristili. Kmalu zatem je navijačem Porta zastal dih, ko se je na tleh znašel eden izmed ključnih igralcev Evanilson, ki pa je po posredovanju zdravniške službe le nadaljeval s tekmo.

Na trenerskih klopeh sta se pomerila nekdanja soigralca Sergio Conceicao in Simone Inzaghi, ki sta ob prelomu tisočletja zastopala barve Lazia, s katerim sta v sezoni 1999/2000 tudi osvojila Serie A.

Porto je še naprej pritiskal in dobival bitko na sredini igrišča. V 46. minuti je s strelom z roba kazenskega prostora poskusil Stephen Eustaquio in z desnico meril natančno ob levo vratnico Onane, ki pa je bil znova na pravem mestu.

icon-expand Denzel Dumfries in Galeno FOTO: AP

V 22. minuti tekme so po hitrem protinapadu do prve priložnosti prišli tudi gostje, za katere je na koncu sprožil Edin Džeko, izkazal pa se je vratar domačih Diogo Costa. Tri minute kasneje je z razdalje naravnost v roke protugalskega vratarja sprožil še Nicolo Barella. Domačini niso dolgo ostali dolžni in so prek Mehdija Taremija, ki je z desnico sprožil mimo vrat, znova zapretili. Portugalci so v 39. minuti prišli do lepe priložnosti za prvi gol na tekmi, a je strel Evanilsona v zadnjem trenutku blokiral Federico Dimarco. V spdnikovem podaljšku prvega polčasa je bil po odličnem predložku Pepeja blizu zadetku še enkrat Eustaquio, a je bil reprezentant Kanade za las prekratek.

icon-expand Evanilson in Federico Dimarco FOTO: AP

Tudi drugi polčas so nogometaši Prota otvorili tako kot prvega: odločno. Uribe je najprej poskusil z volejem, a meril prek vrat Interja, v 49. minuti pa je po prekršku Francesca Acerbija Galeno nevarno izvedel prosti srel, a so v gneči nogometaši Interja žogo izbili iz kazenskega prostora. Za goste je prvi v drugem polčasu sprožil Barella, a za las zgrešil cilj. Italijani so še naprej postrojeno branili prednost s prve tekme, a si je Simone Inzaghi kot kaže želel, da bi njegovi varovanci žogo zadržali tudi na polovici nasprotnika. V 70. minuti je zato opravil dvojno menjavo in v igro namesto Džeka in Dimarca poslal Romeluja Lukakuja in Danila D'Ambrosia. A to gostom ni bistveno pomagalo, saj so se še naprej branili pritiska domačega moštva. Po kotu z desne strani je v 76. minuti do strela z roba kazenskega prostora prišel Marko Grujić, vnovič pa se je s hitro reakcijo izkazal kamerunski vratar Onana.

icon-expand Inzaghiju je z defenzivno taktiko uspelo FOTO: AP

Ko pa sta v 80. minuti v igro vstopila Marcelo Brozović in Milan Škriniar, pa je Inter le stopil na žogo in se vsaj začasno otresel pritiska. Portugalci so do sape prišli v kar sedem minut dolgem sodnikovem podaljšku. V 93. minuti je rezervist Toni Martinez poskusil s škarjicami in sprožil močno, a malenkost premalo natančno. Še bolj vroče je bilo dve minuti kasneje, ko je Ivan Marcano že premagal Onanaja, a je z golove črte zbil Dumfries. V isti akciji je Taremi s strelom z glavo zadel vratnico, nato pa je z glavo sprožil še Grujić, veselje pa mu je preprečila prečka.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right