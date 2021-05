V Portu vse več navijačev, spopad peščice vročekrvnežev umirila policija

Ozračje v Portu se vse bolj segreva, kar je moč občutiti na vsakem koraku. V četrtek zvečer so bili navijači Manchester Cityja, ki si obetajo, da se bo njihov klub prvič v zgodovini okitil s tako želenim naslovom zmagovalca Lige prvakov, zbrani na trgu Ribeira. Po naših ocenah jih je bilo med 100 in 150, ob navzočnosti peščice policistov pa ni bilo zaznati večje napetosti. To se je spremenilo malo po 22.30, ko se na Portugalskem po trenutnih vladnih odredbah zapirajo bari in restavracije. Takrat je namreč na zgodovinski trg prišlo tudi okoli deset privržencev Chelseaja. Strasti so se razgrele do te mere, da je morala posredovati celo policija, ki pa je vročekrvneže hitro umirila.