Porto predčasno do 31. naslova, Mourinho z Benfico spet kratkih rok

Porto, 03. 05. 2026 10.07 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Porto

Nogometaši Porta so potrdili svoj 31. naslov portugalskega prvaka. Po zmagi z 1:0 proti Alverci in remiju Benfice z 2:2 v gosteh pri Famalicau ima Porto nedosegljivih devet točk prednosti pred Benfico. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka, a se je Porto zdaj z njo izenačil po skupnem številu lovorik. Po poročanju časnika A Bola imata oba kluba zdaj po 87 naslovov.

Trenutno tretjeuvrščeni Sporting Lizbona je bil prvak 21-krat, lahko pa osvoji svoj skupni 58. naslov, če mu uspe osvojiti pokalno tekmovanje. V portugalski ligi prvo mesto prinaša igranje v ligaškem delu Lige prvakov, drugo v kvalifikacijah Lige prvakov, tretje in četrto pa v kvalifikacijah Lige Evropa oziroma Konferenčne lige.

V portugalski eliti od Slovencev igra vratar Martin Turk, ki je z Estorilom na desetem mestu v 18-članski ligi.

