Porto predčasno do 31. naslova, Mourinho z Benfico spet kratkih rok

Nogometaši Porta so potrdili svoj 31. naslov portugalskega prvaka. Po zmagi z 1:0 proti Alverci in remiju Benfice z 2:2 v gosteh pri Famalicau ima Porto nedosegljivih devet točk prednosti pred Benfico. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka, a se je Porto zdaj z njo izenačil po skupnem številu lovorik. Po poročanju časnika A Bola imata oba kluba zdaj po 87 naslovov.