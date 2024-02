Porto v zadnji minuti kaznoval brezzobi Arsenal

Na obeh krilnih položajih sta bila Gabriel Martinelli in Bukayo Saka , ki sta blestela v nedavnem nizu zmag, povsem brez idej in posledično lahek plen Portovih bočnih branilcev. V konici napada je bil podobno razglašen Lenadro Trossard , kar se ni spremenilo niti po taktični spremembi Mikela Artete sredi drugega polčasa, ko je Belgijca potegnil na klop, namesto njega je vstopil Jorginho , v konico napada pa je šel Kai Havertz .

A varovanci Sergio Conceicaa so v preteklosti že večkrat dokazali, da jim je igranje na rezultat na največjem odru pisano na kožo, in tako je bilo tudi tokrat. Arsenal namreč v 90 minutah niti enkrat ni sprožil neposredno v okvir vrat Dioga Coste , kar se jim je v Ligi prvakov pripetilo prvič po marcu 2011. Še več, topničarji si niso pripravili niti ene omembe vredne priložnosti.

Arsenal je v obračun vstopil v vlogi velikega favorita. Kako tudi ne bi, ko pa je v zadnjih petih krogih angleškega prvenstva zabeležil prav toliko zmag in ob tem zabil kar 21 zadetkov, od tega 11 na zadnjih dveh obračunih. Na drugi strani Porto zaseda tretje mesto portugalskega prvenstva in za večnima tekmecema Benfico in Sportingom zaostaja za zajetnih sedem točk.

Na Otoku verjamejo, da Arsenal ostaja favorit za napredovanje

Po tekmi so bili zelo zanimiv odmevi v angleških medijih, kjer so si bili enotni, da Arsenal kljub sila skromni predstavi ohranja vlogo favorita. "Mislim, da topničarji niso storili veliko napak in da prednost 1:0 ne bo dovolj za Porto pred potjo na Emirates. A vseeno jim je treba čestitati, v obrambi so bili odlični. Videti je bilo, da garajo drug za drugega," je za BBC komentiral nekdanji trener Celtica Neil Lennon.

Podobno je razmišljal nekdanji topničar Theo Walcott: "Ena tekma še ne more odločiti potnika v četrtfinale. Prepričan sem, da bo Arsenal glede na svojo formo in atmosfero na Emiratesu uspel priti do preobrata. Mislim, da bodo brez večjih težav napredovali in da drugi obračun ne bo tako zaprt in oster, kot je bil tokratni."