VAR 'pomagal' Portu v četrtfinale

Porto je namreč le nekaj minut pred koncem po zaostanku z 0:2, oba gola za Romo je zabil 19-letni Nicolo Zaniolo, dosegel zelo pomemben gostujoči gol. Portugalci so po zadetku na povratni tekmi, v polno je po lepi kombinaciji in podaji Mousse Maregeiz bližine zadel Francisco Soares, že "vohali" napredovanje. Porto je bil namreč ob tem rezultatu že med osem, a roma je imela drugačne načrte. Gostje so hitro prišli do izenačenja, enajstmetrovko je zanesljivo zadel kapetanRome Daniele De Rossi , najstrožjo kazen je zakrivilEder Militao in tekmeca sta na odmor odšla brez odločitve (1:1). Portugalci so vnovič udarili na začetku drugega polčasa, ko je iz bližine, odlično je asistiralJesus Manuel Corona, zadel malijski napadalec Marega To je bil njegov že šesti zadetek v osmih tekmah letošnje sezone v Ligi prvakov.