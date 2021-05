Tuchel: Vedno je zelo, zelo težko igrati proti Guardiolovim ekipam

"Takoj ko je prišel v klub, smo igralci začutili veliko povezanost z njim," je dejal vezist ChelseajaMateo Kovačić. "Opravil je dobro delo in za nami je odlična sezona, saj smo se nenazadnje prebili v finale lige prvakov, v finale pokala FA, bili med štirimi najboljšimi v prvenstvu ... Torej vse to pomeni dobro sezono. Ne pa popolno, saj moramo osvojiti lovoriko," je dodal Hrvat. Chelsea je v tej sezoni dvakrat premagal City in a izločil v polfinalu pokala FA. Toda Tuchel se zaveda, da bo ta finale povsem drugačna zgodba. "Vedno je zelo, zelo težko igrati proti Guardiolovim ekipam. Trudimo se zmanjšati razkorak in dobra stvar je, da v nogometu lahko ta razkorak zapreš v 90 minutah. To je popolnoma mogoče in to je tisto, k čemur stremimo v finalu," je malce "filozofsko" pojasnil Tuchel, ki je postal sploh prvi nemški strokovnjak na klopi londonske ekipe. Ena od ključnih nalog Tuchla po njegovem prihodu v zahodni London je bilo izvleči več iz Tima Wernerja in še enega Nemca v vrstah Chelseaja Kaija Havertza. "Ko se nam je pridružil smo bili deveti v ligi, zdaj igramo za vse. Smo med najboljšimi štirimi v angleški ligi, lahko zmagamo v Ligi prvakov," je izpostavil nemški napadalec Werner. Londonski klub je po številnih nakupih v lanskem poletnem prestopnem roku iskal zamenjavo za Franka Lamparda, ki na zelenici ni uspel unovčiti več kot 250 milijonov evrov vlaganj v igralski kader. Odločitev ruskega lastnika Romana Abramoviča, da se odpove klubski legendi Lampardu in ga zamenja s 47-letnim Nemcem se je, kot piše STA, že poplačala. Z uspehom Chelseaja, ki bo v finalu LP igral prvič po zmagi leta 2012, je Tuchel le štiri mesece po menjavi delodajalcev potrdil status enega najboljših trenerjev v Evropi. Pod njegovim vodstvom so modri izgubil le štirikrat na 29 tekmah. Tuchel je v Nemčiji deloval pri Mainzu in Borussii Dortmund. Znova je trener tudi Christiana Pulisica inThiaga Silve, ki ju je vodil pri Dortmundu oziroma PSG.