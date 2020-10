Portov trener o Guardioli: O naši državi je govoril z grdimi besedami, je podel karakter

Porto je na Etihadu začel sanjsko. Solo prodor jev 14. minuti mojstrsko dokončalLuis Duiz, a sta nato sledili dve sporni sodniški odločitvi. Ob prvi je City dobil najstrožjo kazen, ki jo je realiziralSergio Kun Aguero. Po drugi pa je s prostega strela na 2:1 povišal Ilkay Gündogan. V 73. minuti je rezervistFerran Torres poskrbel, da dvomov o zmagovalcu na koncu ni bilo, a je Sergio Conceicao kljub temu presodil, da so razplet odločile prav sodniške odločitve.

"Sodniki so pomembno vplivali na rezultat. Agustin Marchesin (Portov vratar, op. a.) je poškodovan, ker sodniška ekipa ni videla čistega prekrška pred enajstmetrovko. City je na ta način izenačil in si povrnil moralo. Do tistega trenutka niso bili nevarni, nato pa se je vse spremenilo," je bentil Cocneicao.

"Pred koncem prvega dela je bil Pepe porinjen v kazenskem prostoru, morala bi biti najstrožja kazen za nas, a je sodniška piščalka ostala nema. Tudi prekrška za prosti strel pred zadetkom za 2:1 po mojem mnenju ni bilo. Opravičiti se moram sodnikom na Portugalskem. Večkrat se pritožujem, ko presodim, da so storili napako. A sem sedaj ugotovil, da se imajo mednarodni sodniki od naših še marsikaj za naučiti."

Po sodnikih na udaru Guardiola

Malo pred koncem tekme sta se ob stranski liniji sporekla oba trenerja, ki sta si namenila kar nekaj ostrih besed. Portov strokovnjak pa jih je nekaj prihranil tudi za novinarsko konferenco: "Veliko bi se lahko naučil od Pepa Guardiole. Kako pritiskati na sodnike, kako govoriti z nasprotnikovimi nogometaši, kako se obnašati med polčasom. Danes smo bili pravi angelčki v primerjavi s Cityjem."

"Eno je tekma, drugo pa je Portugalska kot država. O njej je govoril z zares grdimi besedami. Pokazal je, da je podel karakter. Pa ne samo on, celotna domača klop. Če se je kdo imel za pritoževati, smo to bili mi, saj so nas okradli. Namesto nas pa so to počeli oni," je zaključil 45-letni Portugalec.

Guardiolo proti portugalskim trenerjem letos sicer čaka še precej dela. Tudi Olympiakos in Marseille, ostala kluba v skupini C, namreč vodita stratega s konca Iberskega polotoka. Pedro Martins se je v prvem krogu z Atenčani veselil domače zmage nad rojakom Andreom Villas-Boasom na klopi Marseilla. City in Olympiakos tako zasedata prvi mesti v skupini s tremi točkami, francoski in portugalski predstavnik pa imata ničli.